Бюджет Прикамья сделали более эффективным

В соответствии с представленным проектом основные характеристики краевого бюджета на нынешний год меняются следующим образом. Доходы краевой казны увеличиваются почти на 1,4 миллиарда рублей, или на 1,2 процента к утвержденному бюджету.

Расходы увеличиваются примерно на 1,3 миллиарда (1,1 процента). В результате объем дефицита сокращается на 33,4 миллиона рублей. Доходы и расходы краевого бюджета на плановый период 2019-2020 годов увеличиваются соответственно на 192 и 251 миллион рублей. Дефицит остается прежним.

Доходы краевого бюджета в нынешнем году станут больше за счет налоговых и неналоговых доходов (1 миллиард рублей), а также безвозмездных поступлений (305 миллионов рублей). В части налоговых и неналоговых доходов планируется значительный рост по налогу на прибыль организаций — на 925,8 миллиона рублей — в связи с фактическим поступлением налога за прошлый год. Увеличение безвозмездных поступлений в основном обусловлено выделением из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на обеспечение дорожной деятельности в сумме 300 миллионов рублей.

На плановый период 2019-2020 годов доходы краевой казны предлагается увеличить за счет уточнения плана поступлений по неналоговым доходам. Основные изменения плана по расходам на 2018 год предусматривают направление дополнительных безвозмездных поступлений в сумме 305 миллионов рублей из федерального бюджета в соответствии с их целевым назначением (финансовое обеспечение дорожной деятельности, деятельности членов Совета Федерации , депутатов Госдумы ) и увеличение расходов краевого бюджета.

К ним относится приобретение и установка 66 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 13 модульных офисов врачей общей практики. На это выделяется около 140 миллионов рублей. Муниципальным районам (городским округам) будут предоставлены межбюджетные трансферты для ввода в эксплуатацию модульных зданий медицинской помощи (27,3 миллиона рублей) и обеспечение других расходных обязательств.

Сокращение расходов коснулось строительства объектов общественной инфраструктуры регионального значения. В нынешнем году предлагается сократить финансирование этой статьи почти на 445 миллионов рублей, или на 8,1 процента. Меньше средств будет выделено на строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета (на 186,5 миллиона рублей, или 98,7 процента), стационара краевой психиатрической больницы (на 119,4 миллиона рублей, или 71,3 процента), регионального центра фигурного катания (на 95,5 миллиона, или на 95,5 процента), жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов (на 79,4 миллиона, или 53,3 процента). Средства на эти проекты будут заложены в бюджете на 2019 и 2020 годы.

А вот расходы дорожного фонда в нынешнем году предлагается увеличить на 784 миллиона рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности (300 миллионов), перераспределения средств 2019 (219,5 миллиона) и 2020 годов (415 миллионов) в рамках адресной инвестиционной программы и расходов на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в сумме 150,4 миллиона рублей из бюджета 2019 года.

Дополнительные средства предлагается направить на строительство автомобильного обхода Чусового (корректировка) и строительство, реконструкцию и эксплуатацию автомобильной дороги Пермь Березники и Восточного обхода Перми. На плановый период 2019-2020 годов существенно увеличились расходы на развитие информационных технологий и связи, формирование в Пермском крае общедоступной информационно-коммуникационной среды и комфортной городской среды центрального планировочного района краевой столицы (благоустройство эспланады в сумме 135 миллионов рублей), приобретение и установку модульных ФАПов и модульных офисов врачей общей практики, другие мероприятия.

В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 2018 году сократится на 33,4 миллиона рублей и составит 11 миллиардов 623,8 миллиона рублей, или 8,18 процента к объему доходов без учета безвозмездных поступлений. На плановый период 2019 и 2020 годов дефицит краевого бюджета не меняется.

Кстати

Законодательное собрание Прикамья отправит на рассмотрение в Государственную думу РФ законодательные инициативы в Бюджетный кодекс. Депутаты предлагают исключить акцизы на прямогонный бензин из состава налоговых доходов субъектов, доходов, передаваемых по дифференцированным нормативам отчислений в местные бюджеты, которые формируют местные дорожные фонды. Доходы и расходы краевого бюджета на плановый период 2019-2020 годов увеличиваются соответственно на 192 и 251 миллион рублей. Дефицит остается прежним.