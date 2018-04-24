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Сбербанк взглавил рейтинг самых доступных для людей с инвалидностью банков
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Сбербанк взглавил рейтинг самых доступных для людей с инвалидностью банков 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сбербанк занял первое место в рейтинге 20 крупнейших российских банков по уровню их адаптации к нуждам клиентов с инвалидностью, составленным Национальным агентством финансовой информации (НАФИ) в результате первого этапа исследования «Оценка финансовой доступности для лиц с инвалидностью в 2017–2018 годах».
Рейтинг финансовой доступности банков НАФИ составило с помощью экспертов-пользователей из числа людей с различными формами инвалидности. Они проанализировали доступность информации на сайте кредитной организации, возможность получения необходимых услуг и информации по телефону, а также при личном визите в банк.
На сегодняшний день 45% отделений Сбербанка адаптированы для людей с инвалидностью. Более 3000 банкоматов адаптировано для незрячих клиентов и оборудовано аудиовыходом, более 9000 банкоматов — с азбукой Брайля, больше 16 000 банкоматов расположено на низком уровне — для людей на колясках.
Также по итогам исследования выяснилось, что 92% людей с инвалидностью имеют счета в банках, платежную карту (82%) и вклады (40%). Указанная группа вдвое реже пользуется кредитами (16%), чем население в целом. Оценивая доступность финансовых услуг, подавляющее большинство незрячих (86%) заявили, что это представляет для них проблему. Такую же оценку дали две трети неслышащих (64%). В целом почти половина (46%) людей с инвалидностью сообщили, что пользоваться финансовыми услугами им сложнее, чем остальным людям.
Итоги рейтинга кредитных организаций по формированию безбарьерной среды для клиентов с инвалидностью подвели и в Банке России. Регулятор выяснил, как кредитные организации выполняют рекомендации по созданию доступной среды для клиентов с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан.
По данным Банка России 43% банков в основном исполнили рекомендации, данные в конце минувшего года; 25% кредитных организаций в настоящее время работают над повышением доступности для указанной группы клиентов и намерены завершить эту работу в 2018–2019 годах. Примерно треть банков не исполнили рекомендации регулятора.
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