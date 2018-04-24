Компания ВТБ Страхование жизни запустила детский продукт «Уверенный старт»

Компания ВТБ Страхование жизни запустила детский продукт «Уверенный старт», который позволяет сформировать стартовый капитал для детей и внуков. По окончании программы ребенок гарантированно получит всю сумму накоплений, а также начисленный на нее инвестиционный доход. Программа также предусматривает страховую составляющую — освобождение от уплаты взносов в программу с сохранением целевой суммы накоплений и страховые выплаты в случае критических ситуаций.

По программе «Уверенный старт» доступно несколько вариантов уплаты взносов — от 3 тыс. рублей в месяц, от 25 тыс. рублей в год или от 100 тыс. рублей единовременно. Заключить договор можно на срок от 7, 10, 15 или 20 лет.