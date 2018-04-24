«Храброво» повысит тарифы для российских авиакомпаний

Тарифы на обслуживание российских авиакомпаний в аэропорту Калининграда «Храброво» до конца 2018 г. могут вырасти почти в три раза. Соответствующий проект ведомственного акта об утверждении предельных минимальных тарифов на 2018-2021 гг. опубликован Федеральной антимонопольной службой на regulation.gov.ru.

Первую индексацию тарифов планируется произвести после получения разрешения на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса. Он должен быть запущен в мае. Сбор на взлет-посадку может увеличиться с 343 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) самолета до 461 руб. (+34,4%), за обеспечение авиационной безопасности — с 269 до 494 руб. (+83,6%), за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних рейсах — с 47,7 до 80 руб. на одного пассажира (+68%), на международных — с 99,6 до 209 руб. (на 110%). Тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях может подняться с 89 до 227 руб. за человека (в 2,6 раза), на международных — со 175 до 516 руб. (почти в три раза). Тарифы будут действовать до конца 2018 г.

Следующая индексация запланирована с 1 января 2019 г. и далее ежегодно с начала календарного года. В результате в 2021 г. сбор за взлет-посадку составит 526 руб. за тону (увеличение на 53,4%), за авиабезопасность — 643 руб. (в 2,4 раза), за предоставление аэровокзала — 155 руб. за пассажира (в 3,3 раза), на международных — 411 руб. (в четыре раза), тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях — 486 руб. за человека (в 5,5 раз), на международных — 791 руб. (в 4,5 раза).

В то же время тарифы на обслуживание иностранных авиакомпаний в «Храброво» в 2018-2021 гг. не изменятся, за исключением сбора за предоставление аэровокзала, который с нынешних $5,1 за пассажира до $5,3, в 2021 г. — до $5,8. Кроме того, сбор за взлет-посадку в ночное время будет уравнен с дневным.

О планах «Храброво» установить новые долгосрочные тарифы ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собственником «Храброво» является компания Романа Троценко «Новапорт». С 2013 г. аэропорт реконструируется по госпрограмме развития транспортной системы России , работы должны завершиться в мае 2018 г., до старта чемпионата мира по футболу. Государство финансирует реконструкцию аэродромной инфраструктуры, «Новапорт» вкладывает средства в развитие аэровокзального комплекса. «Новапорт» оценивал общие инвестиции в проект в 3,5 млрд руб.

Согласно правительственному постановлению от 2016 г. аэропорты могут устанавливать тарифы и сборы минимум на три года. Введение долгосрочных сборов должно согласовываться с правительственной комиссией по транспорту для совмещения интересов авиакомпаний и аэропортов.