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Взыскание по очереди. Чего в первую очередь лишают должников
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Взыскание по очереди. Чего в первую очередь лишают должников 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Скоро по запросу о взыскании судебные приставы смогут узнать больше, чем сейчас. Идеи Минюста исследовал Sobesednik.ru.
Вскоре Министерством юстиции будут переданы поправки к статье 69 Закона об исполнительном производстве. Это одна из основных статей закона, регламентирующая, что и в какой последовательности делать с имуществом должника.
Известно, что в этих поправках речь будет о той информации, которая предоставляется налоговиками и банками по запросу судебных приставов. Сейчас пункт 9 говорит о том, что у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте, об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях. Причем запросить такую информацию у налоговых органов (где банк и какой счет должника) может и сам взыскатель.
Приставам же планируется предоставить и другие возможности. К истребуемой информации в основном добавятся электронные инструменты — электронные кошельки должников, корпоративные электронные средства платежа, которые могут использоваться не только фирмами, но и должником — индивидуальным предпринимателем. Возможно, речь пойдет и о сейфах и ячейках, которые могут быть арендованы в банках должниками. Правда, и сам банк не должен знать, что туда закладывается… Приставу может быть передана информация, что в банке должником что-то арендуется.
А мы помимо этого напомним, о чем в этой 69-й статье Закона об исполнительном производстве еще говорится. Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности. Но первым делом взыскание обращается на рубли, а на денежные средства в иностранной валюте — только при отсутствии или недостаточности у него денежных средств в рублях. А если и их не хватает, тогда строгий взор блюстителя закона обращается на иное имущество, за исключением изъятого из оборота.
Должник может указать в таком случае имущество, на которое он просит обратить взыскание в первую очередь. Это только его право — окончательно очередность обращения взыскания на имущество должника определяется все-таки судебным приставом.
Налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, лица, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, банки и иные кредитные организации, иные органы и организации (то есть все, кто может помочь в розыске имущества должника) представляют запрошенные сведения в течение семи дней со дня получения запроса.
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