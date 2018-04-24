В Ростове-на-Дону в 11 раз увеличился спрос на мойку окон 

К майским праздникам россияне решили навести полный порядок в своих домах. Эксперты Avito отмечают десятикратный рост количества запросов по стране на клининговые услуги. С начала года спрос в некоторых категориях вырос более чем на 1000%. Ростов-на-Дону лидирует по количеству запросов по мойке окон. Данная категория по всей России выросла на 118,5%. Ростов-на-Дону занял первое место по количеству желающих заказать услугу, интерес поднялся почти на 1000%. Также в тройку лидеров вошла Тюмень, где количество запросов увеличилось на 800% (в 9 раз), и Нижний Новгород — на 400% (почти в 5 раз). Вместе с сезоном субботников россияне также активно планируют генеральную уборку в квартире. В Барнауле увеличился спрос на эту услугу на 125,5%, в Саратове — 96,2%, на третьем месте Иркутск (94,7%). Рост запросов по стране составил 28,4%% Интересно, что во многих регионах россияне озаботились глажкой белья. В целом по России спрос вырос на 27,5%. Большими любителями «накрахмаленных нарядов» оказались жители Тюмени — запрос на эту категорию подрос на 300%. На втором месте — Краснодар (180%), на третьем — Казань (130%). Что касается стоимости, мойка окон в столице варьируется от 55 до 85 руб. за кв.м. в зависимости от типа здания, в регионах — 35-60 руб. за кв.м. Тарифы на уборку довольно гибкие: они зависят от метража обслуживаемых помещений, количества дополнительных услуг и, конечно, города. Традиционно высока стоимость генеральной уборки в городах— миллионниках: 60–100 руб. за кв.м., в остальных областных центрах цифры колеблются в пределах 25–40 руб. за кв.м. Отгладить рубашку или костюм можно за 100 и 400 рублей соответственно, постельный комплект или шторы за 500 рублей. Стоить отметить, что на Avito в пик спроса появились оригинальные объявления, например: пользователь из Москвы предлагает довольно креативный подход к мойке окон — в костюме супер-героя. Семейная пара предлагает помощь по хозяйству, указывая в своей характеристике даже знак зодиака, на случай, если кому-то это важно. В категории «глажка белья» встречаются даже стихи, привлекающие внимание к объявлению.