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Налоговики рассказали об НДФЛ на выигрыши
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Налоговики рассказали об НДФЛ на выигрыши 

Время бухгалтера 2 часа назад
Фото: ИА Гарант
В ФНС РФ дали разъяснения об уплате НДФЛ, если физлицо выиграло в лотерею или в азартной игре. Плательщика налога устанавливают, основываясь на выигранной сумме.
Если гражданин выиграл больше чем 15 тыс. руб., то организаторов лотерей считают налоговыми агентами, которые должны удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. Кроме этого, они должны подать в налоговую соответствующую декларацию. Гражданину в случае крупного выигрыша остается только его забрать.
Если же выиграно меньше этой суммы, то физлицо само должно заплатить налог, а в следующем отчетном периоде подать форму 3-НДФЛ.
Если же выигранная сумма составит меньше чем 4 тыс. руб. за год, то НДФЛ можно не платить вовсе.
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