Налоговики рассказали об НДФЛ на выигрыши

ФНС РФ дали разъяснения об уплате НДФЛ, если физлицо выиграло в лотерею или в азартной игре. Плательщика налога устанавливают, основываясь на выигранной сумме.

Если гражданин выиграл больше чем 15 тыс. руб., то организаторов лотерей считают налоговыми агентами, которые должны удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. Кроме этого, они должны подать в налоговую соответствующую декларацию. Гражданину в случае крупного выигрыша остается только его забрать.

Если же выиграно меньше этой суммы, то физлицо само должно заплатить налог, а в следующем отчетном периоде подать форму 3-НДФЛ.

Если же выигранная сумма составит меньше чем 4 тыс. руб. за год, то НДФЛ можно не платить вовсе.