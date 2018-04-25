Кассовые чеки в личном кабинете банка могут появиться в ближайшие дни

Тинькофф Банк и Национальная система платежных карт ( НСПК ) тестируют уникальный сервис, который позволит клиентам банка получать информацию о кассовом чеке за покупки по карте в личном кабинете банка и в мобильном приложении. В личном кабинете услуга будет доступна уже в ближайшие дни, а в мобильном приложении — осенью, обещают в НСПК.

«Благодаря программному обеспечению, разработанному специалистами НСПК, контрольно-кассовая техника автоматически привязывается к эквайринговому терминалу торговой точки, что позволяет обеспечивать ежедневную работу с ОФД и банком с соблюдением всех требований по безопасной обработке данных», — говорится в сообщении НСПК.

Теперь для того чтобы получить информацию с кассового чека в личном кабинете, держателю карты не нужно будет передавать торговому предприятию номер телефона, адрес электронной почты или фотографировать чек — обработка данных произойдет автоматически.

«Созданная в НСПК технология позволит держателю карты видеть детализацию своих расходов в удобном формате кассового чека в привычном приложении банка. Банк, в свою очередь, получит удобный инструмент для того, чтобы предложить клиентам повышенный кэшбэк от различных производителей товаров и поставщиков услуг», — комментирует начальник управления перспективного развития НСПК Андрей Шаповалов

Он уточнил, что Тинькофф Банк и оператор фискальных данных «Первый ОФД» стали первыми участниками проекта, но в дальнейшем планируется «масштабировать сервис на другие банки, ОФД и компании».