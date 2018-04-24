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Страховку от опасных заболеваний продадут в салоне связи
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Страховку от опасных заболеваний продадут в салоне связи 

Уралинформбюро 45 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Приобрести полис компании «АльфаСтрахование» от опасных заболеваний теперь можно в 2 800 торговых точках "Связного". Стоимость коробочного продукта составляет 1 500 рублей. При этом 5% от суммы «Связной» перечисляет в Благотворительный фонд помощи детям и взрослым больным раком «АдВита».
Обеспечить себя страховой защитой на год может любой человек в возрасте от 18 до 60 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе «АльфаСтрахование».
При первичном диагностировании опасного заболевания (онкология, инфаркт, инсульт, почечная недостаточность), а также при необходимости хирургического лечения коронарных артерий застрахованный получит выплату в размере 25-100% от общей страховой суммы равной 1 миллиону рублей.
"Зачастую весть об опасной болезни настолько расстраивает и шокирует человека, что он не знает, как быть. Необходимо в кратчайшие сроки найти хорошего врача, изыскать средства на лечение и заручиться поддержкой близких. Полис от смертельно опасных заболеваний будет гарантом материальной помощи в этой непростой ситуации", — говорит руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастных случаев Виктория Морозова.
"Мы понимаем насколько важно иметь страховую защиту, особенно от серьезных и сложных заболеваний, которые не всегда удается вылечить. «Связной» предлагает услугу страхования, которая обеспечивает финансовую защиту в жизненных ситуациях, связанных с опасными заболеваниями. Полис поможет компенсировать расходы на лечение и восстановление, окажет финансовую поддержку", — подчеркивает директор телекоммуникационных и финансовых услуг в компании «Связной» Антон Павлов.
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