Страховку от опасных заболеваний продадут в салоне связи

Приобрести полис компании «АльфаСтрахование» от опасных заболеваний теперь можно в 2 800 торговых точках "Связного" . Стоимость коробочного продукта составляет 1 500 рублей. При этом 5% от суммы «Связной» перечисляет в Благотворительный фонд помощи детям и взрослым больным раком «АдВита».

Обеспечить себя страховой защитой на год может любой человек в возрасте от 18 до 60 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе «АльфаСтрахование».

При первичном диагностировании опасного заболевания (онкология, инфаркт, инсульт, почечная недостаточность), а также при необходимости хирургического лечения коронарных артерий застрахованный получит выплату в размере 25-100% от общей страховой суммы равной 1 миллиону рублей.

"Зачастую весть об опасной болезни настолько расстраивает и шокирует человека, что он не знает, как быть. Необходимо в кратчайшие сроки найти хорошего врача, изыскать средства на лечение и заручиться поддержкой близких. Полис от смертельно опасных заболеваний будет гарантом материальной помощи в этой непростой ситуации", — говорит руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастных случаев Виктория Морозова