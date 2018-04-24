Россиян стала меньше волновать бедность 

Член экспертного совета «Деловой России» призвал не верить данным об улучшении социально-экономического самочувствия россиян.
Россиян стали меньше волновать проблемы роста цен, бедности и безработицы, свидетельствует новый опрос «Левада-центра». Согласно результатам исследования, рост цен тревожит 63% россиян, в то время как в феврале 2016 года он волновал 77%, в феврале 2015 — 82% участников опроса. Бедность беспокоит 47% респондентов (49% — в 2016 году), рост безработицы — 40% (43% — в 2016-м). Социологи считают, что снижение уровня тревоги по поводу проблемы роста цен указывает не на удовлетворенность ценовой политикой в стране, а на адаптацию к сложившимся обстоятельствам.
Член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский призвал критически относится к опросам российских соцслужб.
«Нужно отдавать себе отчет, что все эти социологические опросы, проводимые по совершенно непонятным методикам, непрозрачным, нерепрезентативным, которые невозможно ни проверить, ни проконтролировать, ни оценить их достоверность и объективность, являются не только инструментом изучения настроений в обществе, срезом общественного мнения, сколько инструментом политтехнологий, манипулирования сознанием, управления обществом. То есть все нынешние опросы о доверии власти, о готовности проголосовать за нынешнего президента, о поддержке проводимой социально-экономической политики, о том, чем обеспокоены россияне, их результаты не имеют никакого отношения к действительности. Это политтехнологическая уловка по промывке мозгов», — пояснил он.
По словам экономиста, социологические данные не отражают социально-экономическое положение страны.
«Поэтому, когда нам говорят, что россияне стали менее тревожно относиться к росту цен, падению доходов, безработице, — с одной стороны, сказывается календарный эффект: весна пришла. С другой стороны, это эффект промывки мозгов, массовой пропаганды, которая идет по гостелеканалам. Мы не видим ни по статистике, ни по каким макроэкономическим агрегаторам, что начал расти уровень жизни населения. Доходы россиян падают с конца 2014 года, растет пропасть между богатыми и бедными. Поэтому эти опросы — это попытка вбить россиянам в голову мантру, что все на самом деле хорошо. Перед формированием нового правительства нужно создать видимость, что прежний кабмин справился со своими обязанностями, проводил эффективную антикризисную политику. Это все фарс и обман», — подчеркнул он.
Отметим, что по данным опроса «Левада-центра» резко выросло число тех, кто переживает по поводу коррупции в России — с 24% в 2016-м до 38% в этом году. Также людей сильнее беспокоит резкое расслоение российского общества на богатых и бедных, их число выросло с 26% до 33%. Доля россиян, обеспокоенных недоступностью многих видов медицинского обслуживания выросла с 15% до 26%.