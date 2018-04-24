Ещё
Россиян стала меньше волновать бедность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян стала меньше волновать бедность 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: ТАСС
Член экспертного совета «Деловой России» призвал не верить данным об улучшении социально-экономического самочувствия россиян.
Россиян стали меньше волновать проблемы роста цен, бедности и безработицы, свидетельствует новый опрос «Левада-центра». Согласно результатам исследования, рост цен тревожит 63% россиян, в то время как в феврале 2016 года он волновал 77%, в феврале 2015 — 82% участников опроса. Бедность беспокоит 47% респондентов (49% — в 2016 году), рост безработицы — 40% (43% — в 2016-м). Социологи считают, что снижение уровня тревоги по поводу проблемы роста цен указывает не на удовлетворенность ценовой политикой в стране, а на адаптацию к сложившимся обстоятельствам.
Член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский призвал критически относится к опросам российских соцслужб.
«Нужно отдавать себе отчет, что все эти социологические опросы, проводимые по совершенно непонятным методикам, непрозрачным, нерепрезентативным, которые невозможно ни проверить, ни проконтролировать, ни оценить их достоверность и объективность, являются не только инструментом изучения настроений в обществе, срезом общественного мнения, сколько инструментом политтехнологий, манипулирования сознанием, управления обществом. То есть все нынешние опросы о доверии власти, о готовности проголосовать за нынешнего президента, о поддержке проводимой социально-экономической политики, о том, чем обеспокоены россияне, их результаты не имеют никакого отношения к действительности. Это политтехнологическая уловка по промывке мозгов», — пояснил он.
По словам экономиста, социологические данные не отражают социально-экономическое положение страны.
«Поэтому, когда нам говорят, что россияне стали менее тревожно относиться к росту цен, падению доходов, безработице, — с одной стороны, сказывается календарный эффект: весна пришла. С другой стороны, это эффект промывки мозгов, массовой пропаганды, которая идет по гостелеканалам. Мы не видим ни по статистике, ни по каким макроэкономическим агрегаторам, что начал расти уровень жизни населения. Доходы россиян падают с конца 2014 года, растет пропасть между богатыми и бедными. Поэтому эти опросы — это попытка вбить россиянам в голову мантру, что все на самом деле хорошо. Перед формированием нового правительства нужно создать видимость, что прежний кабмин справился со своими обязанностями, проводил эффективную антикризисную политику. Это все фарс и обман», — подчеркнул он.
Отметим, что по данным опроса «Левада-центра» резко выросло число тех, кто переживает по поводу коррупции в России — с 24% в 2016-м до 38% в этом году. Также людей сильнее беспокоит резкое расслоение российского общества на богатых и бедных, их число выросло с 26% до 33%. Доля россиян, обеспокоенных недоступностью многих видов медицинского обслуживания выросла с 15% до 26%.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Профессор ВШЭ не поверила в прогнозируемый ЦБ резкий рост зарплат У бюджетников вновь резко вырастут зарплаты «Отнять у всех и раздать нескольким бедным». Экономист об отмене льгот на лекарства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах132
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой192
Скончался Геннадий Леонов9
Украина объявила России речную блокаду218
Зачем Понаровская вернулась в Россию34
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение