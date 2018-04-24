Ростуризм рассказал о снижении стоимости туров на Сахалин и Курилы

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил в ходе пресс-конференции о снижении стоимости туров на Сахалин и Курильские острова на 40%. Также в 2,5 раза доступнее стали туры на Камчатку.

«Очень важным является следующее: путешествия на Камчатку стали доступнее в 2,5 раза. Если мы говорим о путешествии на Сахалин и Курильские острова, то снижение стоимости составляет 40%. Это очень серьёзное снижение, оно означает доступность путешествий. Это, мы предполагаем, приведёт к увеличению численности туристов, в том числе иностранных, которые будут посещать соответствующие регионы. Это только первый шаг в данном направлении развития туризма, пакетного туризма на Дальний Восток. У нас есть возможность значительного снижения стоимости путешествий, потому что значительная часть стоимости составляет перелёт, и над этим мы обязательно будем работать», — сказал он.

Данный результат, по его словам, был достигнут благодаря созданию в 2018 году совместно с туроператором TUI пакетных туров на Камчатку, Сахалин и Курилы. Сафонов подчеркнул, что пакетные туры на Дальний Восток созданы впервые.

В свою очередь генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура уточнил, что стоимость перелёта в эти дальневосточные регионы возможно снизить использованием плоских тарифов «Аэрофлота» — около 15-20 тыс. рублей за одного человека, однако в настоящее время альтернативу пока не придумали.

Сафонов отметил, что в настоящее время стоимость пакетного тура без перелета на Камчатку начинается от 64 тыс. рублей, включая размещение в отеле, страховку, трансфер, питание. Стоимость тура на Сахалин и Курильские острова с аналогичным набором услуг начинается от 90 тыс. рублей.

Также он добавил, что в целом за три года количество пакетных предложений выросло на 20%.