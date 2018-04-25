Туристов не пустят в квартиры на острове Пальма

Власти административного центра острова Мальорка — города Пальма приняли решение запретить владельцам квартир сдавать жилье в аренду туристам, сообщает канал BBC.

Запрет вступит в силу с июня 2018 года. В Испании такое решение принимается впервые. Причиной категоричной меры стали жалобы местных жителей на рост стоимости аренды жилья. А это, в свою очередь, обусловлено появлением широкого предложения краткосрочной аренды.

Мэр города Пальма уверен, что этот шаг послужит примером и для других городов Испании, которые страдают от массового туризма. Ассоциации предпринимателей высказали мнение, что запрет скажется на доходах семей горожан.