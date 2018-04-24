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В Омутнинске сотрудница банка присвоила деньги пенсионера
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В Омутнинске сотрудница банка присвоила деньги пенсионера 

Vyatka-grad.ru 53 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Омутнинске за кражу денег у пенсионера осудили сотрудницу банка. Об этом сообщают «Омутнинские вести +».
Следователи установили, что кражу девушка, которая устроилась в банк на должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц в январе 2017 года, совершила непреднамеренно.
Так, в апреле 2017 года к ней обратился пенсионер, который планировал перевести дочери 10,5 тысяч рублей. Однако по факту до родственницы дошло лишь 1450 рублей тысяч рублей.
Потерпевший изначально планировал решить вопрос мирным путем и обратился в банк, рассказав о случившемся инциденте. Однако в учреждении ему сообщили, что каких-либо претензий к сотрудникам банка у руководства нет. Тогда близкие пенсионера решили обратиться в правоохранительные органы.
Стражи порядка выяснили, что сотрудница банка действительно присвоила себе 9000 рублей, которые обнаружила при пересчете денег в кассе по окончанию рабочего дня.
По инструкции, она должна была оповестить об инциденте руководство. Однако, по словам девушки, доложить об этом она побоялась. При этом деньги, которая она не потратила, хотела вернуть клиенту, но не знала как.
В результате суд приговорил обвиняемую к одному году лишения свободы условно.
Фото — kubannews.ru
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