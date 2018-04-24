В ЕЦБ обсуждают возможность предоставления ликвидности санируемым банкам

Регулятор может получить такую возможность через новой инструмент — Eurosystem Resolution Liquidity, ERL (как следует из названия инструмента, он предусматривает предоставление Евросистемой, которая включает ЕЦБ и центробанки стран зоны евро, ликвидности на спасение банков. — Прим. Банки.ру ), чтобы финансировать жизнеспособные части проблемного банка, если это не будет влиять на денежно-кредитную политику еврозоны. «Это должно быть возможно, но это связано с важными условиями: это должен быть финансово устойчивый бизнес, то есть если мы знаем, что результатом санации будет ликвидация банка, тогда, конечно, мы не должны предоставлять ликвидность Центробанка », — сказал Кере.

Обсуждение создания ERL началось в свете спасения летом 2017 года испанского Banco Popular, который в итоге был куплен более крупным испанским банком Santander. Тогда вскрылась лакуна в европейских правилах, которые не позволяют ЕЦБ поддерживать ликвидностью проблемные банки в то время, когда совет Единого механизма санации банков организует их спасение. Как пояснили в совете, в случае с Banco Popular и Santander последний нашел больше средств для спасения проблемного банка, чем мог бы обеспечить Единый механизм санации, и это указывает на потребность в потенциальном решении для ситуаций, когда покупатель не может быть сразу найден и у банка ограничен или отсутствует доступ к нормальным источникам ликвидности.

Документ по ERL был представлен для обсуждения руководящему совету ЕЦБ 21 марта. Совет попросил комитеты ЕЦБ оценить, насколько этот механизм соответствует полномочиям регулятора в сфере денежно-кредитной политики, и рассмотреть другие нюансы до 20 апреля этого года.