Стоимость туров на Камчатку и Сахалин снизилась почти на 50%

Россияне в 2018 году смогут купить туры на Камчатку Курилы и Сахалин по новым, сниженным ценам. Так, на Камчатку можно будет съездить за 64 тысячи рублей. Путевки на Сахалин и Курилы обойдутся дороже: их стоимость начинается от 90 тысяч рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что туроператоры стали предлагать пакетные туры по России с 2015 года. Изначально речь шла только о популярных пляжных направлениях. Об этом сообщил «Инерфакс».

Благодаря тесному сотрудничеству с властями Сахалинской области Камчатского края , туроператором «TUI Россия» результатом этой работы стало создание в 2018 году нового предложения — пакетных туров на Камчатку, Сахалин и Курилы. Благодаря турам путешествие в эти регионы станет дешевле и комфортнее

— Олег Сафонов.

Что касается путевок в предлагаемые регионы, то изначально вылеты планируются только из Москвы Санкт-Петербурга . В будущем туры станут доступны для россиян, проживающих в 12 регионах страны. Сафонов подчеркнул, что предложение по Камчатке подешевело в 2,5 раза, а путевки на Сахалин и Курильские острова — на 40%.

«Гендиректор TUI Россия» Демура заявил, что в 2018 году они планируют продать туры нескольким тысячам человек, а в будущем количество желающих, по его мнению, должно возрасти до десятков тысяч граждан РФ. Чтобы это произошло нужно работать в этом направлении.

Нужна системная работа, нужно работать со страхами туристов, которые боятся что это далеко, может быть плохая погода и т. п.