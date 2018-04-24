Архангельская область в 2018 г. потратит 98 млн на субсидии пассажирских водных перевозок 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта Архангельской области заключило договоры с транспортными операторами на возмещение им недополученных доходов из-за государственного регулирования тарифов на перевозки людей и багажа водным транспортом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На 2018 год на эти цели из областного бюджета предусмотрено выделение 98 млн рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что субсидия позволит сдержать подъем цен на билеты на 33 социально значимых водных пассажирских маршрута.
По сравнению с прошлым годом объем субсидии вырос примерно на 5%. Так, в 2017 году перевозчики получили компенсацию в размере 94 миллиона рублей. Как отметили ТАСС в пресс-службе регионального Минтранса, сегодня субсидия покрывает более половины стоимости билетов на социально значимых маршрутах. «Из цены билета субсидии составляют примерно 60%, то есть пассажир платит 40% цены, субсидия составляет 60% это соотношение было таким примерно и в прошлые годы», — отметил собеседник агентства.