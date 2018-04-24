Архангельская область в 2018 г. потратит 98 млн на субсидии пассажирских водных перевозок

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Министерство транспорта Архангельской области заключило договоры с транспортными операторами на возмещение им недополученных доходов из-за государственного регулирования тарифов на перевозки людей и багажа водным транспортом, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На 2018 год на эти цели из областного бюджета предусмотрено выделение 98 млн рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидия позволит сдержать подъем цен на билеты на 33 социально значимых водных пассажирских маршрута.