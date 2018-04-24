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Порядка 40% потребителей услуг ЖКХ в РФ готовы платить за «умный город»
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Порядка 40% потребителей услуг ЖКХ в РФ готовы платить за «умный город» 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Недвижимость. Порядка 40% потребителей коммунальных услуг готовы платить за «умный город», сообщила в ходе конференции Smart City директор департамента ЖКХ Минстроя РФ Елена Солнцева.
"Мы провели социальный опрос, в том числе с использованием соцсетей, и пришли к выводу, что 40% потребителей готовы платить за «умный» город и иметь доступ к полезным сервисам", — сказала Солнцева.
По её словам, занятые люди, которым интересен, например, консьерж-сервис, готовы на увеличение платежей на 10-20%. Если мы говорим о среднестатистическом гражданине, то увеличение платы составит несколько рублей за квадратный метр.
"В среднем это порядка 25-30 рублей, это небольшие деньги. Очевидно, что людям за эти деньги хочется больше", — заметила она.
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