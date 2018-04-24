Оплачивать путевки работникам будет выгодно для компаний

Закон вносит коррективы в ст. 255 НК РФ . Согласно поправкам работодатели смогут включить в налоговые расходы оплату турпутевок сотрудникам, а также их ближайшим родственникам. К данным расходам относятся:

проезд; проживание и питание; санаторно-курортное лечение; экскурсии.

Работодатель может включить суммы, потраченные на отдых своих работников, который проходит исключительно на отечественных курортах. Кроме того, законом установлен лимит 50 тыс. рублей на человека.

Правда, при подсчете «прибыльной» базы бухгалтеру нужно помнить, что затраты на путевки следует учитывать вместе с расходами на ДМС. То есть указанные траты смогут уменьшить доходы с учетом ограничения — 6 процентов расходов на оплату труда.