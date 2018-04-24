Кто «поднимется»? Профессор САФУ рассказал как сэкономить и заработать

Как сегодня обеспечить себе достойную пенсию, не прибегая к помощи государства? И кто может выиграть и заработать в кризис? Об этом мы поговорили с доктором экономических наук, профессором САФУ Александром Пластининым.

«Много бедных людей»

— Министр финансов Силуанов на днях сказал, что «помимо государственного пенсионного обеспечения граждане сами должны заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию». Как этому вообще следовать?

— На это высказывание многие обратили внимание, и некоторых это зацепило. То, что будущим пенсионерам нужно думать о своей пенсии — это действительно так, и по возможности нужно копить деньги. Но надо учитывать, в какой стране мы живём. Если речь идёт о развитых странах Западной Европы, то вопросов нет — там кроме государственной пенсионной системы есть сильные негосударственные пенсионные фонды, рынок ценных бумаг с его облигациями и акциями.

Наша ситуация объективно такова, что слабо развита рыночная экономика и у нас много бедных людей, даже имеющих при этом работу. Это люди, которые живут сегодняшним днём не из-за того, что они недальновидны, а потому что им просто не хватает зарплаты на текущие нужды. Грубо говоря, 20% населения страны сейчас бедствует. 10% — люди богатые, те, кто о пенсиях вообще могут не думать, у них хорошее состояние. До 40% — люди, которые не бедствуют, но и откладывать деньги они тоже не могут. И остаётся около 30% населения, для которых эта задача актуальна — их слова Силуанова не задевают, а побуждают к действию.

Что значит «думать о своей пенсии»? Часть руб­лёвых накоплений можно переводить в валюту, в рублёвые депозиты. Но и тут ситуация непростая — у нас постоянно случаются потрясения с рублём, меняются курсы иностранной валюты. Некоторые люди вкладываются в активы: строят дома, покупают землю, золото и так далее, с тем чтобы в старости получать дополнительный доход. Но у большинства людей на это просто нет денег.

— Можно ли со стопроцентной уверенностью сегодняшнюю ситуацию назвать кризисом?

— То, что сейчас не нормальная, а, как минимум, депрессивная экономика — это факт. Сказалось многое: и санкции, и колебание доходов от нефтебизнеса. Поэтому экономика сейчас не на 100% здоровая. Хотя есть и другое мнение — что определённая стабильность в экономике достигнута, так как не происходит каких-либо резких потрясений.

Тем не менее, мы дошли до того, что санкции стали влиять на российский рынок весьма сильно. В таких условиях начинает падать рубль. Но изменение курса — неоднозначный фактор. Несладко придётся тем, кто занимал в иностранной валюте, а также любителям отдыхать за границей. А если взять экспортёров — то для них эта ситуация, наоборот, выгодна.

— Какие местные отрасли могут вырваться вперёд в это тяжёлое время?

— В плюсе могут оказаться местные лесопильщики, потому что их продукция — доски, пилеты, строганый погонаж и так далее — идёт на экспорт. Контракты оформлены в евро, выручка в рублях становится больше. Такая же ситуация у нас была в 1998 году, когда был дефолт, наши целлюлозно-бумажные предприятия получили тогда громадный толчок к развитию. Так что выручка у ЦБК и сейчас должна вырасти. Те, кто использует импортное сырьё или материалы, наоборот, начнут проигрывать. А если продаёшь на Запад, то ты можешь на этом выиграть.

Смогут «подняться» и те, кто занимается въездным туризмом — потому что люди не поедут за границу, а будут отдыхать дома. Такой же эффект наблюдался в Исландии , когда там рухнула валюта: американцы и англичане поехали в эту страну на экскурсии.

Хлеб вместо колбасы

— Кто традиционно оказывается в минусе в кризис — пенсионеры, бизнесмены, бюджетники?

— Любое потрясение экономики плохо для всех людей. И если у нас есть социальное расслоение, то в результате оно будет ещё больше — некоторые богатые смогут ещё больше заработать, а бедные могут ещё больше потерять. Лучше, если экономика развивается стабильно, устойчиво и эффективно. От кризиса могут выиграть единицы, а в целом — лучше бы его не было.

Опять же, любой экономический кризис снижает деловую активность, и по цепи это явление идёт дальше. Например, в результате кризиса бизнесмен или не получит финансирования, или его бизнес попадёт под санкции. В первую очередь он начнёт снижать зарплату своих наёмных работников. А они до кризиса покупали машины, квартиры, дорогие продукты, нанимали частных учителей, врачей и так далее. Как только у них доходы падают, они начинают экономить — от учителей отказываются, в салоны красоты и рестораны ходят реже — и так по цепочке. Экономика — это система, которая вовлекает в себя всех людей.

Так что кризис уменьшит доходы большинства предпринимателей, но с небольшими исключениями. Например, меньше будут покупать колбасы и мяса, а хлеба — больше. И, может быть, выиграют производители наших автомобилей — раз не всем по карману будут иномарки.

— Стоит ли переводить свои деньги в валюту? Выгодно ли это?

— Да, стоит. И ничего непатриотичного в этом нет. Недаром доллар и евро называют «hard currency» — «твёрдая валюта». На них тоже есть инфляция, с ними могут быть разные потрясения, но всё равно они опираются на мощную экономику. И перевести часть своих сбережений, даже будучи патриотом, из рубля в валюту — это нормально.

Но у всех людей разные стратегии накапливания. Одни копят на старость, вторые — на дорогую поездку, а третьи на этом зарабатывают — «сидят» на бирже, постоянно продают и покупают валюту. Поэтому не надо торопиться, нужно думать и соображать, а не просто бежать сломя голову и скупать валюту. За падением курса рубля обязательно будет отскок в виде его роста, а вот когда и сколько — это непрофессионалам всё равно точно никогда не узнать.

— Как простому человеку не растерять те небольшие доходы, которые у него есть?

— Никому не стоит отчаиваться! Народу нашей страны вообще присущ оптимизм и смекалка. Нужно верить в свои силы и каждому пытаться найти что-то такое, что сможет улучшить их положение. Введи режим экономии — с колбасы перейди на овощи, вместо иномарки купи ВАЗ, не можешь съездить в Турцию — поезжай в Шенкурск . Кто-то расширяет своё домашнее хозяйство, выращивает овощи и фрукты. А трудоспособным молодым людям, я думаю, надо искать вторичный заработок.

ДОСЬЕ