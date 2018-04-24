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Опрос: 46% россиян считают «займы до зарплаты» нужным финансовым продуктом
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Опрос: 46% россиян считают «займы до зарплаты» нужным финансовым продуктом 

Банки.ру 2 часа назад
Каждый второй россиянин (46%) считает экспресс-займы или «займы до зарплаты» нужным финансовым продуктом. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Более половины (55%) опрошенных, получавших заем «до зарплаты» в МФО, не имели иной возможности получить заемные средства. Всего 16% из тех, кто пользовался услугой «займа до зарплаты», имели в тот момент альтернативу в виде банковских услуг (использование кредитной карты либо возможность получения кредита). При этом 46% потребителей услуги микрозаймов сталкивались с отказами при обращении в банк за кредитом.
Продуктовый виджет
Подавляющему большинству (65%) опрошенных, когда-либо бравших заем «до зарплаты», продукт помог в решении проблемы, из-за которой они были вынуждены обращаться за заемными средствами.
Согласно исследованию, большинство россиян, высказавшихся за займы до зарплаты, составляет работоспособное молодое население в возрасте от 18 до 44 лет.
Наиболее частой причиной получения займа в МФО является «задержка зарплаты» — это 40% случаев, и доля таких займов растет, отмечают участники рынка.
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