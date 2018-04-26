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АСВ: Выплаты вкладчикам банка «Новый кредитный союз» начнутся не позднее 10 мая
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АСВ: Выплаты вкладчикам банка «Новый кредитный союз» начнутся не позднее 10 мая 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: Реальное время
Страховые выплаты вкладчикам московского банка «Новый кредитный союз», у которого ЦБ отозвал лицензию, начнутся не позднее 10 мая 2018 г. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
«Выплаты начнутся не позднее 10 мая 2018 г. До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения», — говорится в сообщении.
АСВ также сообщило, что для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 3 мая 2018 г.
Ранее Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Новый кредитный союз» и назначил в кредитной организации временную администрацию.
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