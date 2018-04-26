АСВ: Выплаты вкладчикам банка «Новый кредитный союз» начнутся не позднее 10 мая

«Выплаты начнутся не позднее 10 мая 2018 г. До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения», — говорится в сообщении.

АСВ также сообщило, что для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 3 мая 2018 г.

Ранее Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Новый кредитный союз» и назначил в кредитной организации временную администрацию.