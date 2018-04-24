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В Минфине назвали условие для формирования пенсионных накоплений
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В Минфине назвали условие для формирования пенсионных накоплений 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что низкая инфляция в России должна продлиться не один год, для того чтобы были устойчивые пенсионные накопления. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мне кажется, чего у нас не было, так это устойчивого периода низкой инфляции. Не будет низкой инфляции, не будет никаких пенсионных накоплений. У нас она один год низкая, я надеюсь, низкой будет, будут и накопления", — сказал Моисеев.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что россияне сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии.
Также стало известно, министерство финансов собирается разработать предложения по модернизации обязательного пенсионного страхования.
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