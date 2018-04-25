В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте

Севастополе планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте на 10-40 процентов. Об этом сообщает сайт городского правительства.

"Идет согласование решения об изменении тарифов на услуги перевозки пассажиров ГУП «Севэлектроавтотранс» и ГУП «Севастопольский морской порт», — сказано в сообщении.

Стоимость проезда составит 18 рублей в троллейбусах и автобусах (сейчас 12 и 15 рублей), 22 рубля в катерах и 28 рублей в паромах (сейчас 20 рублей).

Жителям предлагают экономить при помощи единой городской карты Севастополя: при безналичной оплате проезда билет в морском трнаспорте будет стоить 20 рублей, а автобусах — 15 рублей, троллейбусах — 14.

Безналичную оплату в общественном транспорте Севастополя ввели с 1 апреля. «Севморпорту» и «Севэлектроавтотрансу» было передано 220 валидаторов для установки на причалах, в автобусах и троллейбусах. К настоящему времени выпущено более 40 тысяч карт. Они продаются в кассе портофлота в Артбухте и киосках «Союзпечать». Пополнить их можно в платежных терминалах без комиссии. Остаток средств указывается на билете при оплате поездки.