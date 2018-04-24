Путин отправил анонимные сберкнижки на свалку истории

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым из обращения выводятся сберкнижки на предъявителя и анонимные сберегательные сертификаты (об обсуждении этого документа в Госдуме читайте на Legal.Report здесь).

Принятие нового закона связано с тем, что с 1 июня 2018 года вступают в силу изменения Гражданского кодекса РФ , согласно которым сберегательный и депозитный сертификаты становятся именными ценными бумагами. Теперь соответствующие поправки вносятся в закон о банках и банковской деятельности, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, о несостоятельности и др.

Устанавливается, что владельцем сберегательного сертификата может быть физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а депозитного сертификата — только юридическое лицо.

Сумма вклада, удостоверенного сберегательным сертификатом, подлежит страхованию в соответствии с законом о страховании вкладов физических лиц. При отзыве лицензии у банка владельцы сберегательных сертификатов будут включаться в число кредиторов первой очереди.

Законом установлено, что условия выдачи сертификатов утверждаются коллегиальным исполнительным органом кредитной организации, а затем направляются в Банк России для регистрации. Совет Федерации , рассматривая этот закон, отметил, что Банку России необходимо обеспечить регистрацию условий выдачи сертификатов в кратчайшие сроки — не более 5 рабочих дней, — поскольку длительные сроки регистрации могут негативно отразиться на актуальности условий выдачи сертификатов и их привлекательности.

Кредитная организация не вправе выдавать сберегательные и депозитные сертификаты до внесения Банком России информации о зарегистрированных условиях выдачи таких сертификатов в реестр, ведение которого осуществляет Банк России. Банк, выдавший сберегательный сертификат, должен вести учет этих сертификатов и прав на них.

Обращение сберегательных и депозитных сертификаторов на предъявителя и сберкнижек на предъявителя, выданных до 1 июня нынешнего года, будет осуществляться на прежних условиях в пределах сроков, на которые они выданы.