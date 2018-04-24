Ещё
Счета Дурова могут арестовать из-за 4 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой

Счета Дурова могут арестовать из-за 4 рублей 

Рамблер 40 минут назад
Петербургские налоговики разыскивают предпринимателя Павла Дурова из-за долга в четыре рубля, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, создатель мессенджера Telegram не доплатил налог на имущество физических лиц за свою квартиру, которая расположена в Санкт-Петербурге на улице Ильюшина.
В связи с этим 26-й отдел петербургского управления Федеральной налоговой службы направил Дурову письмо о необходимости погасить задолженность.
Mash отмечает, что если Дуров, в данный момент проживающий в Дубае, не заплатит долг, то ФНС может обратиться в суд с требованием наложить арест на продажу квартир бизнесмена, а также арестовать его российские счета.
На прошлой неделе РБК сообщил, что «истинной» причиной блокировки в России мессенджера Telegram являются планы его основателя Павла Дурова создать собственную криптовалюту.
В распоряжении издания оказалось письмо служащего ФСБ своим коллегам, в котором тот объясняет, что блокировка Telegram связана не с тем, что мессенджером пользуются террористы, а с тем, что «Паша Дуров решил стать новым Мавроди».
Комментарии12  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду166
Королева красоты оказалась водителем бандитов35
Зачем Понаровская вернулась в Россию17
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции227
Лукашенко обвинил РФ в трех видах баталий66
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение