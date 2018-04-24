Счета Дурова могут арестовать из-за 4 рублей 

Петербургские налоговики разыскивают предпринимателя Павла Дурова из-за долга в четыре рубля, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, создатель мессенджера Telegram не доплатил налог на имущество физических лиц за свою квартиру, которая расположена в Санкт-Петербурге на улице Ильюшина.
В связи с этим 26-й отдел петербургского управления Федеральной налоговой службы направил Дурову письмо о необходимости погасить задолженность.
Mash отмечает, что если Дуров, в данный момент проживающий в Дубае, не заплатит долг, то ФНС может обратиться в суд с требованием наложить арест на продажу квартир бизнесмена, а также арестовать его российские счета.
На прошлой неделе РБК сообщил, что «истинной» причиной блокировки в России мессенджера Telegram являются планы его основателя Павла Дурова создать собственную криптовалюту.
В распоряжении издания оказалось письмо служащего ФСБ своим коллегам, в котором тот объясняет, что блокировка Telegram связана не с тем, что мессенджером пользуются террористы, а с тем, что «Паша Дуров решил стать новым Мавроди».