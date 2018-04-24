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Исследование: 84% россиян планируют поездки по России без помощи туроператоров
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Исследование: 84% россиян планируют поездки по России без помощи туроператоров 

Rambler News Service 1 час назад
84% россиян планируют туристические поездки по России самостоятельно и не пользуются услугами туроператоров, говорится в материалах исследования, проведенном компанией Nielsen и сетью отелей Azimut.
«84% туристов планируют поездку самостоятельно. «Любители пляжного отдыха» и «Любители комфортного отдыха» чуть чаще склонны обращаться к туроператорам (19% и 22%)», — отмечается в исследовании.
Также опрос показал, что в среднем россияне путешествуют по стране 2-3 раза в год. Среднее путешествие длится 8 дней.
Наиболее предпочтительными видами транспорта являются поезд, самолет и автомобиль.
«Самые предпочтительные виды транспорта для путешествия по России — поезд (63%), самолёт (57%), автомобиль (49%)», — говорится в исследовании.
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