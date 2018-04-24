Исследование: 84% россиян планируют поездки по России без помощи туроператоров

84% россиян планируют туристические поездки по России самостоятельно и не пользуются услугами туроператоров, говорится в материалах исследования, проведенном компанией Nielsen и сетью отелей Azimut.

«84% туристов планируют поездку самостоятельно. «Любители пляжного отдыха» и «Любители комфортного отдыха» чуть чаще склонны обращаться к туроператорам (19% и 22%)», — отмечается в исследовании.

Также опрос показал, что в среднем россияне путешествуют по стране 2-3 раза в год. Среднее путешествие длится 8 дней.

Наиболее предпочтительными видами транспорта являются поезд, самолет и автомобиль.

«Самые предпочтительные виды транспорта для путешествия по России — поезд (63%), самолёт (57%), автомобиль (49%)», — говорится в исследовании.