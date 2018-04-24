Половина россиян считает нужными займы до зарплаты

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил отношение россиян к услуге выдачи экспресс-займов или займов до зарплаты. Около половины россиян (46%) считает, что займы до зарплаты нужны. Наиболее востребованной услугу считают молодые люди в возрасте 18-34 лет (54%), жители сел (53%) и небольших городов с населением до 100 тысяч человек (47%), то есть те, кому в силу отсутствия кредитной истории либо географии недоступны банковские услуги.

"Микрофинансовые организации представлены в небольших населенных пунктах, где нет банковских офисов, они предлагают продукты, с которыми не работают банки (займы без обеспечения, на короткий срок и на незначительные суммы), и работают с теми клиентами, которых банки не кредитуют", — говорит директор Департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

По его словам, рынок микрофинансирования обеспечивает финансовую доступность населения.

Данные опроса показывают, что более половины потребителей услуги экспресс-займов (55%) не могли получить деньги иным путем. Всего 16% из них имели в тот момент альтернативу в виде банковских услуг и могли использовать кредитную карту либо обратиться за кредитом.

С отказами при обращении в банк за кредитом сталкивались в своей жизни 28% всех респондентов. Примерно равное количество отказов получали жители городов-миллионников и сельчане (по 30%), временно безработные (40%) и бизнесмены (38%).

При этом финансовая грамотность населения крайне низкая. 41% респондентов уверены, что займы до зарплаты предоставляют частные лица. Часто люди не понимают, обращаются ли они за микрозаймом в легальную организацию или к черному кредитору. Чего стоит недавно прозвучавшие на всю страну истории про выселение из квартиры многодетной семьи или звезды сериалов, актера Сергея Фролова , сразу объявившего голодовку. Справедливости ради надо заметить, что оба потерпевших имели дело с аферистами — мать актера, например, заложила квартиру мошенникам, которые никогда даже не входили в реестр МФО.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута напоминает, что только микрофинансовые организации, которые находятся в Государственном реестре Банка России, имеют право выдавать экспресс-займы.

Центробанк отслеживает соблюдение правил взаимодействия с потребителями, предельного размера долга, обеспечивает стандарты безопасного кредитования. Кроме того, Банк России проводит последовательную политику по ограничению начисления процентов на займы до зарплаты и общему снижению стоимости таких займов.