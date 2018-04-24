3% владельцев банковских карт купили криптовалюту за последние 12 месяцев

Worldcore провели опрос, в результате которого выяснилось, что 89% владельцев Visa , Mastercard и Unionpay хорошо представляют, что такое криптовалюта, а 53% покупали ее за последние 12 месяцев.

Для исследования с марта по апрель были опрошены 10 000 клиентов из 47 стран. Результаты показали, что 89% респондентов отлично понимают, то такое цифровая валюта, а 53% хотя бы раз за последние 12 месяцев покупали криптовалюту.

Среди тех, кто приобрел виртуальную валюту — 21% пользовались кредитными картами, 36% использовали дебетовые, а 43% прибегли к другим способом оплаты. 60% из тех, кто воздержался от покупки, указали риск основной причиной, 35% из-за недостатка средств, а 5% думают, что это незаконно.

При этом суммарно карты Unionpay, Visa и Mastercard составляют 80% от их общего числа. Однако из-за волатильности рынка, некоторые американские и европейские банки запрещают своим клиентам использовать кредитные карты для покупки криптовалют, а Visa прекратила свои отношения с несколькими поставщиками карточек.

Ранее мы писали о том, что Mastercard будет бороться с мошенничеством с помощью блокчейна.

текст: Иван Маличенко, фото: Pixabay