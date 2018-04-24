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3% владельцев банковских карт купили криптовалюту за последние 12 месяцев
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3% владельцев банковских карт купили криптовалюту за последние 12 месяцев 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Worldcore провели опрос, в результате которого выяснилось, что 89% владельцев Visa, Mastercard и Unionpay хорошо представляют, что такое криптовалюта, а 53% покупали ее за последние 12 месяцев.
Для исследования с марта по апрель были опрошены 10 000 клиентов из 47 стран. Результаты показали, что 89% респондентов отлично понимают, то такое цифровая валюта, а 53% хотя бы раз за последние 12 месяцев покупали криптовалюту.
Среди тех, кто приобрел виртуальную валюту — 21% пользовались кредитными картами, 36% использовали дебетовые, а 43% прибегли к другим способом оплаты. 60% из тех, кто воздержался от покупки, указали риск основной причиной, 35% из-за недостатка средств, а 5% думают, что это незаконно.
При этом суммарно карты Unionpay, Visa и Mastercard составляют 80% от их общего числа. Однако из-за волатильности рынка, некоторые американские и европейские банки запрещают своим клиентам использовать кредитные карты для покупки криптовалют, а Visa прекратила свои отношения с несколькими поставщиками карточек.
Ранее мы писали о том, что Mastercard будет бороться с мошенничеством с помощью блокчейна.
текст: Иван Маличенко, фото: Pixabay
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