Четыре тысячи должников отключат от газа

Фото с ресурса euroradio.fm Совокупный долг жителей Владимирской области за потребленный газ накапливается галопирующим темпом. Всего за 3 месяца этого года общий долг вырос на 29% и составляет на сегодняшний день 125,7 млн рублей! В связи с этим поставщик газа — компания «Газпром межрегионгаз Владимир» — официально объявил о начале масштабных мероприятий по отключению абонентов-должников от газовой сети.

Должникам уже направлено 4 тысячи уведомлений о грядущем отключении газа. Как показывает статистика, самые злостные должники проживают в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Муромском, Петушинском и Собинском районах. Задолженность этих потребителей составила 76,4 млн рублей.

Во всех районах Владимирской области при участии специалистов газораспределительной компании, службы судебных приставов-исполнителей и сотрудников правоохранительных органов планируется провести рейды по адресам должников.

Подобная работа проводилась и в прошлом. Так, в 2017 году от газоснабжения были отключены 2283 потребителя-неплательщика, общая просроченная задолженность которых составила 29,5 млн рублей. С начала 2018 года без газа уже остались 387 неплательщика, задолжавших в общей сложности 2,5 млн рублей. С окончанием отопительного сезона отключения должников примут масштабный характер.

Отметим, что у всех должников, получивших уведомления, остаются шансы не доводить дело до отключений. По закону на уплату долга им дается 20 дней после получения уведомления. Если же долг так и останется не оплаченным, то в гости к хозяину квартиры придут газовики и установят запорные устройства — заглушки, а иногда с помощью сварки им даже приходится отрезать газовую трубу. При этом для возобновления газоснабжения неплательщикам приходится не только заплатить всю сумму долга, но и стоимость отключения и повторного подключения газа. В некоторых случаях суммы могут достигать нескольких десятков тысяч рублей.

— Как показывает практика, отключение абонентов от газоснабжения — наиболее действенная мера в работе с недисциплинированными потребителями, — прокомментировал ситуацию начальник управления по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Павел Гриднев. — Мы вынуждены идти на этот шаг лишь в том случае, если абонент не реагирует на наши звонки, смс-сообщения и претензии. Гражданам, накопившим большую задолженность, мы рекомендуем срочно ее погасить, поскольку в будущем им придется заплатить гораздо больше — оплатить и сам долг, и стоимость работ по отключению и последующему подключению к системе газоснабжения. Мы намерены дойти до каждого злостного неплательщика.

Но одним отключением газа должники не отделаются — предупреждает ресурсоснабжающая организация. Возвращать задолженности абонентов « Газпром межрегионгаз Владимир» будет через суды. Исполнительные листы после вынесения решений направляются по месту работы абонента либо по месту получения иного дохода, в том числе (если должник — пенсионер) в отделение Пенсионного фонда РФ . Деньги будут ежемесячно списываться с зарплатной карты или из пенсии абонента. Кроме того, у должников могут возникнуть проблемы с получением компенсации расходов на оплату коммунальных услуг — ведь льготникам она предоставляется только при отсутствии у них задолженности по оплате услуг ЖКХ.

Еще один эффективный способ воздействия на должников — ограничение для них выезда за рубеж. С 2015 года наличие долгов за коммунальные услуги влияет и на кредитную историю граждан, которую, как известно, пристально изучают банки, принимая решение о выдаче кредитов.