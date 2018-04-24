ЦБ рассмотрит вопрос о расширении перечня объектов для инвестирования средств НПФ 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России планирует рассмотреть возможность расширения перечня объектов для инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) после проведения стресс-тестирований. Об этом заявила на ежегодной конференции НАУФОР глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"После того, как стресс-тестирование пройдет проверку практикой, мы планируем еще раз посмотреть на возможности расширения объектов, доступных для инвестирования пенсионных фондов. После того, как мы будем понимать, что пенсионные фонды достаточно устойчивы для прохождения неблагоприятных условий", — сказала она.