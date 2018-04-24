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Муниципальное предприятие в Кузбассе задолжало полмиллиона налогов
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Муниципальное предприятие в Кузбассе задолжало полмиллиона налогов 

АиФ Кузбасс 20 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Муниципальное предприятие «УКВО» в Калтане задолжало полмиллиона рублей по налоговым платежам.
Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области, постановление из налоговой поступило в марте текущего года. В нем было указано, что предприятие «УКВО» в Калтане не выплачивает налоги и задолжало более полумиллиона рублей по налоговым платежам.
Судебные приставы известили должника, сообщив, что в его отношении возбуждено исполнительное производство. Также госслужащие рассказали о последствиях неуплаты налогов. Руководство компании приняло решение оплатить всю задолженность сразу. Таким образом, в апреле текущего года долг в размере более 591 тысячи рублей был полностью погашен.
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