На сапоги и на помады: как грамотно спланировать семейный бюджет?

«— Вот тебе, дочка, на платье и на мороженое. А тебе, Людка, на сапоги и на помады.

— Что-то ты размахнулась на 25 рублей-то, Надюх».

Диалог супругов Кузякиных из советского фильма «Любовь и голуби» давно ушел в народ за его злободневность и попадание в цель. Любая среднестатистическая семья хоть раз в жизни, но сталкивалась с суровой правдой: неправильно спланированный бюджет может сильно ударить по семейному благополучию. По данным Росстата на 2017 год, 14% всех браков в России распадаются именно из-за вечного вопроса о том, кто и на что потратил деньги из общей копилки. Корреспондент «МИР24» поговорила с экспертами по финансовой грамотности, чтобы выяснить, какие правила помогут правильно распределить доходы и расходы семьи.

Шаг 1. Составить план

{} Раскладывание денег по конвертам, распределение зарплаты между разными кредитными картами, заначки на «черный день», долг у коллег и соседей за неделю до аванса, оформление новых кредитов на погашение старых…Если перефразировать классика, все финансово «несчастные» семьи «несчастны» по-своему. Роднит их только то, что все они хотя бы раз в жизни предпринимали попытки спланировать совместный бюджет и создать материальную «подушку безопасности». И некоторые — удачно.

«Доходы и расходы одной семьи нужно учитывать так же, как и финансы большой корпорации или государства, потому что любой бизнес-план работает по одной и той же схеме. В семье есть глава и его министр финансов, население, которое требует «дотаций», статьи доходов и основных расходов.

«Если адаптировать стандартный финансовый план к семье, расходы условно делятся на четыре категории: обязательные, расходы на детей, расходы на семью и личные расходы каждого члена семьи. В то же время доходы складываются из двух составляющих — доходная часть жены и мужа, в том числе от подработок, пособий, сдачи жилья в аренду, основного заработка и процентов», — отмечает специалист по личным финансам Федр Петровский.

Эффективно выстроенным считается тот бюджет, по которому соблюдается так называемое «правило 50/30/20», где 50% от общего заработка покрывается на главные семейные расходы, 30% — необязательные или переменные платы, а 20% уходят на оплату долговых обязательств или создание резерва.

Итак, если вы решили начать планирование бюджета, в первую очередь выпишите в отдельную графу общий баланс семьи на месяц, например, 90 тысяч рублей с учетом всех дополнительных доходов мужа и жены. По формуле высчитываем обязательные расходы, которые не должны превышать 45 тысяч рублей (50%). Эта сумма уходит на ежемесячную оплату транспорта, содержание автомобиля, оплату жилья и налогов, покупку продуктов в течение месяца.

Затем отсчитываем от этой суммы 27 тыс. рублей (30%) на так называемые переменные расходы: семейные развлечения, медицинское обслуживание, покупку подарков, оплату нерегулярных услуг или сезонных товаров (например, мелкий ремонт дома или приобретение учебников для ребенка). Наконец, оставшиеся 20% — 18 тысяч рублей — должны уходить на оплату кредитов семьи, долгов или откладываться в резерв ежемесячно. Это так называемые «долговые» деньги.

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Если возможности откладывать равнозначную сумму нет или обслуживание кредитов составляет более чем 20% от доходов семьи, есть повод задуматься и как можно скорее искать новый способ пополнения семейного бюджета.

Коротко: постарайтесь разделить расходы в пропорции 50, 30 и 20. Выпишите для себя основные статьи расходов, разделите их на обязательные и переменные и проследите, чтобы ежемесячная доля денег для погашения кредита не превышала 20% от общих доходов.

Шаг 2. Выработать правильные привычки

{} Кофе на вынос, офисная еда на перекус, такси до дома, пачка сигарет в день, выходные в барах — мало кто задумывается о том, как дорого семейному бюджету стоят привычки, которые люди воспринимают, как сами собой разумеющиеся.

Так, ежедневная покупка одной чашки кофе на вынос за 21 рабочий день обходится примерно в 4,5 тысячи рублей за месяц, а если прибавить даже самый бюджетный ланч на одного, получается от 6 тысяч за рабочий месяц.

Следование принципам разумной экономии вовсе не означает, что придется перейти на дешевые сигареты или носить в офис банку с домашним борщом. Все, что придется делать — учитывать и вписывать в статью личных расходов на каждого члена семьи эти ежедневные, на первый взгляд, «мелкие» траты.

Лучший способ совладать с перерасходам — посчитать, сколько именно денег у вас уже уходит на личные расходы. Сюда входит оплата кружков и секций для детей, фитнес-клуба и бассейна, стрижка, косметология, услуги красоты и здоровья, оплата репетиторов, личных мобильных счетов.

Если в течение трех-четырех месяцев вы обратили внимание на то, что ежемесячно расходуете на подобные статьи более 15-20 тысяч рублей, но на семье ежемесячно висит равнозначное кредитное бремя, пересмотреть привычки все же придется.

«Урезание ежедневных расходов сказывается ощутимее всего как на семейном бюджете, так и настроении самого сотрудника. Многие воспринимают отказ от ежедневных привычек болезненно, но на самом деле планирование дает шанс просто пересмотреть не совсем разумные траты», — отмечает личный ассистент компании HeadsUp Мария Баранова. По ее словам, экономить можно даже на кофе, если скооперироваться с коллегами и закупать напиток оптом в капсулах, главное — отнестись к пересмотру привычек как к эксперименту: спокойно и разумно.

Коротко: обратите внимание на то, сколько вы тратите ежедневно на «маленькие радости» вроде чашки кофе или поездку на такси. Если на одного человека ежемесячные личные траты обходятся больше, чем та сумма, которую он откладывает в резерв или тратит на погашение кредитов, привычки придется пересмотреть.

Шаг 3. Контролировать импульсивные траты

{} Скидки, купоны, предложения, распродажи — не ежедневная, но еще более разорительная статья для семейного бюджета. Уловки маркетологов заставляют покупать ненужные товары только потому, что они продаются по системе «три по цене двух» или с большой скидкой, которая якобы действует «только сегодня и только здесь».

В этом случае лучше руководствоваться тем же принципом, что и при покупке продуктов на месяц: закупать что-либо только на «сытый желудок», то есть не импульсивно. Особенно это касается приобретения дорогих товаров для долгосрочного пользования: мебели, дорогой обуви и одежды, бытовой и портативной техники.

Другой психологический капкан они расставляют на любителей рассчитываться по карте, которым предлагают специальные скидки и бонусы. Дело в том, что с виртуальными деньгами человек расстается гораздо легче, чем с бумажными, именно поэтому эксперты и советуют обналичивать нужную сумму перед походом в магазин: так вы будете чувствововать, сколько именно потратили на недельную покупку продуктов или ту или иную безделушку. Кроме того, лучше не совершать покупок в день получения зарплаты — в это время человек склонен тратить больше, чем может себе позволить.

Изучите, сколько тот или иной товар стоит в других магазинах и при заказе онлайн. Не совершайте покупку до тех пор, пока не будете уверены, что вам нужна именно эта, а не другая вещь. Так у вас получится избежать незапланированных, импульсивных трат, о которых придется жалеть в конце месяца.

«На руках у каждой семьи обязательно должны быть запасы, которые могли бы обеспечить проживание членов семьи в течение трех-шести месяцев. Никто из нас не застрахован от болезни, сокращения на работе, ДТП, пожара, внезапной потери жилья или кражи, поэтому постарайтесь три-четыре месяца урезать расходы на развлечения или покупку дорогих вещей для дома или семьи, чтобы создать для себя хотя бы небольшую «финансовую подушку», — советует специалист по личным финансам Петр Пархоменко.

Коротко: избегайте импульсивных трат, особенно в начале месяца. Перед тем, как делать дорогостоящую покупку, сравните цены на товар в других магазинах и изучите предложения по заказу того же товара через интернет.

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