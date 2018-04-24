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Россиян стали меньше тревожить рост цен и безработица
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Россиян стали меньше тревожить рост цен и безработица 

Мир24 44 минуты назад
Фото: Мир24
Большинство россиян считает наиболее острой из существующих проблем рост цен, свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра». Данный вариант выбрали 63% респондентов, сообщают «Известия».
Эксперты отметили, что показатель существенно снизился по сравнению с 2016 годом — на 14%, что является показателем улучшения экономической ситуации в стране.
На втором месте оказалась бедность (47%, снижение на 2% с 2016 года), на третьем — рост безработицы (40%, снижение на 3%). 38% опрошенных указали «коррупцию и взяточничество».
36% россиян отметили «кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства», треть респондентов — «резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов».
Опрос проводился в период с 19 по 23 января 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование было проведено на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность при подобном методе не превышает 2,2%.
В «Левада-Центре» отметили, что подобные опросы проводятся дважды в год — в январе и в августе. Итоги опросов становятся известны спустя два-три месяца после проведения.
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