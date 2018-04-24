OneTwoTrip запустил трехдневные путешествия в неизвестном направлении за 20 тысяч рублей

Стоимость «Авантюры» на двоих составит 35 тысяч рублей, в нее включен перелет, проживание и инструкция от тревел-эксперта

Для участия следует оставить заявку на сайте сервиса, выбрать даты поездки, а также отметить города, в которые не хотелось бы попасть. Затем клиент должен ввести свои данные, оплатить путешествие и дожидаться информации от организаторов.

Оформить заявку необходимо минимум за десять дней до вылета. Отправление осуществляется из Москвы , однако пользователи из других городов при желании также могут направить в сервис запрос.

OneTwoTrip организует поездку в один из 48 городов, который выберет «наугад». При отсутствии у клиента шенгенской визы количество доступных для поездки городов сокращается до 12.