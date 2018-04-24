Ростуризм: пакетные туры сделали путешествия на Камчатку доступней в 2,5 раза 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Появление пакетных туров на Камчатку сделало этот регион в 2,5 раза доступнее по ценам для путешественников. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
"Путешествие на Камчатку стало доступней в 2,5 раза. Если мы говорим про Сахалин и Курильские острова, то снижение стоимости на 40%. Это серьезное сокращение, которое означает доступность путешествий, приведет к увеличению численности туристов", — сказал глава ведомства.
Пока пакетные туры на Камчатку, Сахалин и Курильские острова продает лишь один крупный туроператор — TUI. Сафонов призвал другие компании также выходить на этот рынок. Сейчас пакетные туры продаются с перелетом из Москвы и Петербурга, однако в ближайшее время планируется увеличение количества городов вылета до 12, сообщил руководитель Ростуризма.
Сколько будет стоить
По его словам, стоимость пакетного тура на Камчатку на шесть ночей на двоих взрослых с перелетом стартует от 114 тыс. рублей, без перелета — от 64 тыс. рублей. Тур включает отель, страховку, трансфер, экскурсии и питание. Стоимость пакетного тура на Сахалин и Курильские острова с аналогичным набором услуг без перелета стартует от 90 тыс. рублей.
"Но это только первый шаг. У нас имеется серьезная возможность снижения стоимости путешествий. Следующим шагом в повышении доступности дальневосточных направлений для туристов должна стать оптимизация стоимости перелета, в том числе за счет перспективного внедрения программ чартерных авиаперевозок", — отметил Сафонов.
По словам генерального директора TUI Россия Тараса Демура, существует возможность для уменьшения стоимости туров на Камчатку и Сахалин в зимний сезон благодаря плоским тарифам "Аэрофлота". «Когда мы с помощью местных органов власти собирали местный бизнес, принимающие компании, мы поняли, что поскольку турпоток очень маленький, они заточены на пиковые даты. Например, Камчатка — только летом 1,5 месяца и Новый год. Мы пришли к выводу, что тур на Камчатку зимой, используя плоские тарифы „Аэрофлота“, которые начинаются от 15 тыс. рублей, плюс наземный пакет с проживанием и экскурсией, может стартовать от 40 — 60 тыс. рублей. Это стоимость недорогого тура в Турцию», — пояснил он, добавив, что однако летом такие туры будут стоить дороже.