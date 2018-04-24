Почему повышение пенсионного возраста неизбежно

Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, заявил в апреле премьер Дмитрий Медведев . Чиновники финансово-экономического блока достаточно давно пришли к консенсусу, что возраст выхода на пенсию нужно повысить, пишут "Ведомости" , ссылаясь на слова федерального чиновника. Минфин в 2016 г. предлагал сдвинуть его до 65 лет и мужчинам, и женщинам с шагом 6–12 месяцев в год. На необходимости повышения давно настаивает и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина . Разработанная им стратегия предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 г.

Очевидно, что уже все министерства, которые участвуют в обсуждении вопроса о пенсионном возрасте, согласились с неизбежностью повышения, отмечает федеральный чиновник. Никаких решений по этому поводу сейчас в правительстве не готовится и не обсуждается, заявил представитель социального вице-премьера Ольги Голодец . Специальных совещаний действительно не проводилось, продолжает федеральный чиновник, но это было бы странно, ведь решение в Госдуму будет вносить уже новое правительство. В финансово-экономическом блоке правительства есть консенсус, что повышение неизбежно, говорит другой федеральный чиновник.

Нерешительность властей можно понять — решение будет крайне непопулярным. Опросы говорят о негативном отношении населения к этой идее. Но в пенсионной системе России накопилось слишком много проблем. Она солидарная и размер пенсий зависит прежде всего от соотношения работников, которые платят страховые взносы, и пенсионеров, которые получают выплаты, отмечается в научно-исследовательской работе РАНХиГС . В 2015 г. доля населения в пенсионном возрасте, по данным Росстата, составляла 25%, а к 2030 г. вырастет до 28%. А в 2030-е гг., по долгосрочному прогнозу Минэкономразвития , пенсионеров в России будет столько же, сколько плательщиков взносов. Это значит, что производительность труда работника должна будет позволять ему обеспечивать себя, свою семью и еще одного пенсионера, пишут эксперты РАНХиГС. Треть россиян к тому же получают досрочные пенсии по старости, напоминают они.

Плательщиков взносов же становится меньше. Денег не хватает не только из-за плохой демографии. В России по-прежнему велика неформальная занятость: около 30% россиян почти всю жизнь работают неофициально и взносы в пенсионную систему за них не уплачиваются, оценивает старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук . Кроме того, с 1930-х гг. люди стали позже выходить на рынок труда: не в 18 лет, а после окончания вуза — стаж уплаты взносов сократился, добавляет она.

Главная проблема не «повышать возраст или нет», а насколько и какими темпами, рассуждает Омельчук. Если пенсионный возраст будет повышен, правительство сможет индексировать страховые пенсии, без фиксированной части, выше инфляции, говорит она, при повышении до 63 лет для всех пенсия работника с 35-летним стажем и средней зарплатой в стране к 2030 г. составит 40% от зарплаты.

Если сохранить существующую пропорцию, 75–80% сэкономленных денег пойдет на повышение пенсий, а 20–25% — на покрытие бюджетного трансферта, рассчитали эксперты РАНХиГС. Тогда к 2050 г. доля пенсии относительно зарплаты вырастет на 2,4–4,4 п. п., а бюджет сэкономит 0,1–0,2% ВВП. Можно направить на увеличение пенсий и большую долю вырученных денег, считает Омельчук.

Повышение пенсионного возраста мужчин до 65 лет, а женщин — до 63 позволит за 16 лет увеличить пенсии в реальном выражении минимум на треть, прогнозирует ЦСР, средняя пенсия в итоге будет вдвое выше прожиточного минимума.

Сейчас для повышения пенсионного возраста открылось уникальное окно возможностей, говорит Омельчук: поскольку кадров на рынке труда начинает не хватать, задержка на нем старшего поколения не вызовет напряжения. С точки зрения демографии ближайшие 15 лет, по ее мнению, самое время для реформы.

Но повышение пенсионного возраста чревато и рисками. Теоретически перед повышением пенсионного возраста нужно провести «профилактику рисков» — построить ясли, запустить программу борьбы с бедностью, но вряд ли что-то будет реализовано. Такой профилактикой можно считать невысокие темпы повышения — по три месяца в первые несколько лет реформы, считает он: в погоне за финансовым эффектом важно «не жадничать», отмечают эксперты.

Эффект от повышения пенсионного возраста будет временным, считает федеральный чиновник: у тех, кто задержится на рынке труда, к выходу на пенсию появятся дополнительные пенсионные права, они будут рассчитывать на большую пенсию. К тому моменту обнулятся расходы бюджета на валоризацию пенсий (переоценка расчетного пенсионного капитала с учетом советского трудового стажа), это высвободит дополнительные средства, спорит Омельчук. К тому же новая пенсионная формула сконструирована так, что не позволяет правам резко возрасти, добавляет она.

Одного повышения возраста для роста пенсий и экономии бюджета мало, отмечается в работе РАНХиГС: нужно реформировать систему досрочных пенсий, повышать требования к стажу и количеству баллов, выводить экономику из тени.