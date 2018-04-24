Почему повышение пенсионного возраста неизбежно 

Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, заявил в апреле премьер Дмитрий Медведев. Чиновники финансово-экономического блока достаточно давно пришли к консенсусу, что возраст выхода на пенсию нужно повысить, пишут "Ведомости", ссылаясь на слова федерального чиновника. Минфин в 2016 г. предлагал сдвинуть его до 65 лет и мужчинам, и женщинам с шагом 6–12 месяцев в год. На необходимости повышения давно настаивает и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Разработанная им стратегия предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 г.
Очевидно, что уже все министерства, которые участвуют в обсуждении вопроса о пенсионном возрасте, согласились с неизбежностью повышения, отмечает федеральный чиновник. Никаких решений по этому поводу сейчас в правительстве не готовится и не обсуждается, заявил представитель социального вице-премьера Ольги Голодец. Специальных совещаний действительно не проводилось, продолжает федеральный чиновник, но это было бы странно, ведь решение в Госдуму будет вносить уже новое правительство. В финансово-экономическом блоке правительства есть консенсус, что повышение неизбежно, говорит другой федеральный чиновник.
На этот раз реформа состоится, уверены опрошенные «Ведомостями» экономисты. Она давно назрела из-за дефицита бюджета ПФР, считает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. Повышение возраста неизбежно, иначе для балансировки пенсионной системы придется повышать налоги, замечал главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Нерешительность властей можно понять — решение будет крайне непопулярным. Опросы говорят о негативном отношении населения к этой идее. Но в пенсионной системе России накопилось слишком много проблем. Она солидарная и размер пенсий зависит прежде всего от соотношения работников, которые платят страховые взносы, и пенсионеров, которые получают выплаты, отмечается в научно-исследовательской работе РАНХиГС. В 2015 г. доля населения в пенсионном возрасте, по данным Росстата, составляла 25%, а к 2030 г. вырастет до 28%. А в 2030-е гг., по долгосрочному прогнозу Минэкономразвития, пенсионеров в России будет столько же, сколько плательщиков взносов. Это значит, что производительность труда работника должна будет позволять ему обеспечивать себя, свою семью и еще одного пенсионера, пишут эксперты РАНХиГС. Треть россиян к тому же получают досрочные пенсии по старости, напоминают они.
Плательщиков взносов же становится меньше. Денег не хватает не только из-за плохой демографии. В России по-прежнему велика неформальная занятость: около 30% россиян почти всю жизнь работают неофициально и взносы в пенсионную систему за них не уплачиваются, оценивает старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук. Кроме того, с 1930-х гг. люди стали позже выходить на рынок труда: не в 18 лет, а после окончания вуза — стаж уплаты взносов сократился, добавляет она.
Главная проблема не «повышать возраст или нет», а насколько и какими темпами, рассуждает Омельчук. Если пенсионный возраст будет повышен, правительство сможет индексировать страховые пенсии, без фиксированной части, выше инфляции, говорит она, при повышении до 63 лет для всех пенсия работника с 35-летним стажем и средней зарплатой в стране к 2030 г. составит 40% от зарплаты.
Если сохранить существующую пропорцию, 75–80% сэкономленных денег пойдет на повышение пенсий, а 20–25% — на покрытие бюджетного трансферта, рассчитали эксперты РАНХиГС. Тогда к 2050 г. доля пенсии относительно зарплаты вырастет на 2,4–4,4 п. п., а бюджет сэкономит 0,1–0,2% ВВП. Можно направить на увеличение пенсий и большую долю вырученных денег, считает Омельчук.
Повышение пенсионного возраста мужчин до 65 лет, а женщин — до 63 позволит за 16 лет увеличить пенсии в реальном выражении минимум на треть, прогнозирует ЦСР, средняя пенсия в итоге будет вдвое выше прожиточного минимума.
Сейчас для повышения пенсионного возраста открылось уникальное окно возможностей, говорит Омельчук: поскольку кадров на рынке труда начинает не хватать, задержка на нем старшего поколения не вызовет напряжения. С точки зрения демографии ближайшие 15 лет, по ее мнению, самое время для реформы.
Но повышение пенсионного возраста чревато и рисками. Теоретически перед повышением пенсионного возраста нужно провести «профилактику рисков» — построить ясли, запустить программу борьбы с бедностью, но вряд ли что-то будет реализовано. Такой профилактикой можно считать невысокие темпы повышения — по три месяца в первые несколько лет реформы, считает он: в погоне за финансовым эффектом важно «не жадничать», отмечают эксперты.
Эффект от повышения пенсионного возраста будет временным, считает федеральный чиновник: у тех, кто задержится на рынке труда, к выходу на пенсию появятся дополнительные пенсионные права, они будут рассчитывать на большую пенсию. К тому моменту обнулятся расходы бюджета на валоризацию пенсий (переоценка расчетного пенсионного капитала с учетом советского трудового стажа), это высвободит дополнительные средства, спорит Омельчук. К тому же новая пенсионная формула сконструирована так, что не позволяет правам резко возрасти, добавляет она.
Одного повышения возраста для роста пенсий и экономии бюджета мало, отмечается в работе РАНХиГС: нужно реформировать систему досрочных пенсий, повышать требования к стажу и количеству баллов, выводить экономику из тени.