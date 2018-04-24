Эксперты и чиновники согласны: повышение пенсионного возраста неизбежно

Чиновники финансово-экономического блока правительства достаточно давно пришли к консенсусу по поводу того, что возраст выхода на пенсию нужно повысить, пишет газета

Минфин еще в 2016 году предлагал сдвинуть его до 65 лет и мужчинам, и женщинам с шагом 6-12 месяцев в год. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в апреле, что вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, напоминает издание.

На необходимости повышения давно настаивает и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина . Разработанная им стратегия предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году.

Все министерства, которые участвуют в обсуждении вопроса о пенсионном возрасте, согласились с неизбежностью повышения, рассказал газете федеральный чиновник.

Представитель социального вице-премьера Ольги Голодец недавно в очередной раз заявил, что никаких решений по этому поводу сейчас в правительстве не готовится и не обсуждается. Специальных совещаний действительно не проводилось, пояснил федеральный чиновник, но это было бы странно, ведь решение в Госдуму будет вносить уже новое правительство. В финансово-экономическом блоке правительства есть консенсус, что повышение неизбежно, сообщил другой федеральный чиновник.

На этот раз реформа состоится, уверены опрошенные изданием экономисты. Дело в том, что она давно назрела из-за дефицита бюджета ПФР , считает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова . Повышение возраста неизбежно, иначе для балансировки пенсионной системы придется повышать налоги, замечал главный экономист БКС Владимир Тихомиров

Нерешительность властей можно понять — мера будет крайне непопулярной. Опросы говорят о негативном отношении населения к этой идее.

Однако в пенсионной системе России накопилось слишком много проблем. Она солидарная, и размер пенсий зависит прежде всего от соотношения работников, которые платят страховые взносы, и пенсионеров, которые получают выплаты, отмечается в исследовании экспертов РАНХиГС «Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски». В 2015 году доля населения в пенсионном возрасте, по данным Росстата, составляла 25%, а к 2030 году вырастет до 28%. В 2030-е годы, по долгосрочному прогнозу Минэкономразвития , пенсионеров в России будет столько же, сколько плательщиков взносов.

Следовательно, производительность труда работника должна будет позволять ему обеспечивать себя, свою семью и еще одного пенсионера. Треть россиян к тому же получают досрочные пенсии по старости, пишут эксперты РАНХиГС. Плательщиков взносов при этом становится меньше. Денег не хватает не только из-за плохой демографии. В России по-прежнему велика неформальная занятость: около 30% россиян почти всю жизнь работают неофициально, и взносы в пенсионную систему за них не уплачиваются.

Если сохранить существующую пропорцию, 75-80% сэкономленных денег пойдет на повышение пенсий, а 20-25% — на покрытие бюджетного трансферта. Повышение пенсионного возраста мужчин до 65 лет, а женщин — до 63 позволит за 16 лет увеличить пенсии в реальном выражении минимум на треть, прогнозирует ЦСР, средняя пенсия в итоге будет вдвое выше прожиточного минимума.

Сейчас для повышения пенсионного возраста открылось уникальное окно возможностей, считает старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук : кадров на рынке труда начинает не хватать, задержка на нем старшего поколения не вызовет напряжения. С точки зрения демографии ближайшие 15 лет, по ее мнению, — самое время для реформы.

С другой стороны, повышение пенсионного возраста чревато и рисками. Теоретически перед повышением пенсионного возраста нужно провести «профилактику рисков» — построить ясли, запустить программу борьбы с бедностью, но вряд ли что-то будет реализовано.

Эффект от повышения пенсионного возраста будет временным, считает федеральный чиновник: у тех, кто задержится на рынке труда, к выходу на пенсию появятся дополнительные пенсионные права, они будут рассчитывать на большую пенсию.

Одного повышения возраста для роста пенсий и экономии бюджета мало, подтверждают в РАНХиГС: нужно реформировать систему досрочных пенсий, повышать требования к стажу и количеству баллов, а также выводить экономику из тени.