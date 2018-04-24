Эксперты и чиновники согласны: повышение пенсионного возраста неизбежно 

Чиновники финансово-экономического блока правительства достаточно давно пришли к консенсусу по поводу того, что возраст выхода на пенсию нужно повысить, пишет газета
Минфин еще в 2016 году предлагал сдвинуть его до 65 лет и мужчинам, и женщинам с шагом 6-12 месяцев в год. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в апреле, что вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, напоминает издание.
На необходимости повышения давно настаивает и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Разработанная им стратегия предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году.
Все министерства, которые участвуют в обсуждении вопроса о пенсионном возрасте, согласились с неизбежностью повышения, рассказал газете федеральный чиновник.
Представитель социального вице-премьера Ольги Голодец недавно в очередной раз заявил, что никаких решений по этому поводу сейчас в правительстве не готовится и не обсуждается. Специальных совещаний действительно не проводилось, пояснил федеральный чиновник, но это было бы странно, ведь решение в Госдуму будет вносить уже новое правительство. В финансово-экономическом блоке правительства есть консенсус, что повышение неизбежно, сообщил другой федеральный чиновник.
На этот раз реформа состоится, уверены опрошенные изданием экономисты. Дело в том, что она давно назрела из-за дефицита бюджета ПФР, считает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. Повышение возраста неизбежно, иначе для балансировки пенсионной системы придется повышать налоги, замечал главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Нерешительность властей можно понять — мера будет крайне непопулярной. Опросы говорят о негативном отношении населения к этой идее.
Однако в пенсионной системе России накопилось слишком много проблем. Она солидарная, и размер пенсий зависит прежде всего от соотношения работников, которые платят страховые взносы, и пенсионеров, которые получают выплаты, отмечается в исследовании экспертов РАНХиГС «Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски». В 2015 году доля населения в пенсионном возрасте, по данным Росстата, составляла 25%, а к 2030 году вырастет до 28%. В 2030-е годы, по долгосрочному прогнозу Минэкономразвития, пенсионеров в России будет столько же, сколько плательщиков взносов.
Следовательно, производительность труда работника должна будет позволять ему обеспечивать себя, свою семью и еще одного пенсионера. Треть россиян к тому же получают досрочные пенсии по старости, пишут эксперты РАНХиГС. Плательщиков взносов при этом становится меньше. Денег не хватает не только из-за плохой демографии. В России по-прежнему велика неформальная занятость: около 30% россиян почти всю жизнь работают неофициально, и взносы в пенсионную систему за них не уплачиваются.
Если сохранить существующую пропорцию, 75-80% сэкономленных денег пойдет на повышение пенсий, а 20-25% — на покрытие бюджетного трансферта. Повышение пенсионного возраста мужчин до 65 лет, а женщин — до 63 позволит за 16 лет увеличить пенсии в реальном выражении минимум на треть, прогнозирует ЦСР, средняя пенсия в итоге будет вдвое выше прожиточного минимума.
Сейчас для повышения пенсионного возраста открылось уникальное окно возможностей, считает старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук: кадров на рынке труда начинает не хватать, задержка на нем старшего поколения не вызовет напряжения. С точки зрения демографии ближайшие 15 лет, по ее мнению, — самое время для реформы.
С другой стороны, повышение пенсионного возраста чревато и рисками. Теоретически перед повышением пенсионного возраста нужно провести «профилактику рисков» — построить ясли, запустить программу борьбы с бедностью, но вряд ли что-то будет реализовано.
Эффект от повышения пенсионного возраста будет временным, считает федеральный чиновник: у тех, кто задержится на рынке труда, к выходу на пенсию появятся дополнительные пенсионные права, они будут рассчитывать на большую пенсию.
Одного повышения возраста для роста пенсий и экономии бюджета мало, подтверждают в РАНХиГС: нужно реформировать систему досрочных пенсий, повышать требования к стажу и количеству баллов, а также выводить экономику из тени.