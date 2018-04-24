​Приставы не выпустят за границу на майские праздники 76 тысяч татарстанцев 

Уже совсем скоро наступят долгожданные майские праздники, когда и на даче можно вдоволь поработать, и за границу на несколько дней слетать. Бороздя просторы интернета в поисках самой свежей информации о стране, где собираетесь провести время, не забудьте зайти на сайт приставов fssprus.ru. Ведь даже из-за долга в 10 тысяч рублей вас могут не выпустить из России, и отпуск будет безнадежно испорчен. В борьбе с должниками все средства хороши. Законные, разумеется. Надо ведь каким-то образом заставить нерадивого папашу платить алименты своим брошенным детям или заемщика вернуть банку кредит. А ведь есть еще и те, кто годами не оплачивает жилищно-коммунальные услуги и забыл начисто слово «налог». При этом выясняется, что такие люди не прочь слетать на отдых за границу. Поэтому в 2008 году в арсенале судебных приставов появился такой инструмент, как ограничение на выезд из России. МИЛЛИАРДНЫЕ ДОЛГИ Как рассказали «Казанскому репортеру» в Управлении федеральной службы судебных приставов РФ по Татарстану, с января по март 2018 года в республике насчитывалось почти 76 тысяч действующих постановлений об ограничении выезда из России. Эти десятки тысяч татарстанцев могут забыть о заграничном отдыхе в майские праздники, ведь по решению суда они должны вернуть своим детям, банкам, микрофинансовых организациям, службам ЖКХ, налоговикам более 20 млрд рублей. Про неплательщиков алиментов следует сказать особо: на 13,6 тысячи из них сегодня действует ограничение на выезд из России. — Годом ранее судебные приставы республики вынесли 61,1 тыс. постановлений об ограничении на выезд за границу на сумму более 19 млрд рублей. Из них 7,7 тыс. постановлений — в рамках исполнительных производств по алиментам. Точных цифр по взысканию денежных средств и снятию ограничений пока указать не можем, — сообщил ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Антон Курчаков. ЗАГРАНИЧНЫЙ ОТДЫХ НАКРЫЛСЯ ИЗ-ЗА 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ По словам Антона Курчакова, минимальный размер долга, из-за которого в предстоящие майские праздники татарстанцам придется остаться в Казани, несмотря на страстное желание вылететь куда-нибудь на Мальдивы, -— всего-то 10 тысяч рублей. «Данная сумма распространяется на исполнительные производства, которые касаются возмещения вреда в связи со смертью кормильца, имущественного или морального вреда, причиненных преступлением. По остальным категориям исполнительных производств сумма, при которой гражданин может быть ограничен в праве выезда, составляет 30 тыс. рублей», — уточнил судебный пристав. В УФССП России по Татарстану рассказали, из-за каких долгов татарстанцы чаще всего не могут выехать за границу. Речь, прежде всего, идет о долгах по алиментам, жилищно-коммунальным услугам, кредитным и налоговым платежам. Если человек, улетающий за границу на отдых или в командировку, уже в аэропорту узнает, что даже с долгом в 10 тысяч рублей его не выпустят, он готов сиюминутно всю необходимую сумму внести. Но не тут-то было. Чтобы платеж официально прошел, понадобится несколько дней. Увы, чудес не бывает. Не стоит беспокоиться о том, что вас как должника не выпустят за границу, а ваш багаж при этом улетит без вас. «Такая ситуация невозможна, поскольку регистрация багажа проходит параллельно с регистрацией пассажира. Когда станет известно об ограничении гражданина в выезде за пределы РФ, багаж не примут на борт», — сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Татарстану. Наверное, у некоторых злостных неплательщиков, задолжавших, конечно же, далеко не 10 тысяч рублей и не желающих платить, возникает непреодолимое желание где-то схитрить. А почему бы, например, не воспользоваться поездом международного сообщения, который формируется в Москве? Почему бы по железной дороге не пересечь границу? Но и здесь фокус не пройдет. — Если гражданин-должник ограничен в праве выезда за пределы РФ, он не может покинуть страну никаким из перечисленных способов, поскольку не пройдет пограничный контроль, — обратил внимание Антон Курчаков. ИЗ-ЗА ДОЛГОВ БАНКАМ И МФО ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕВЫЕЗДНЫМИ СТАЛИ 130 ТЫС. ТАТАРСТАНЦЕВ — В нашей республике свыше 130 тысяч человек из числа только клиентов банков и микрофинансовых организаций могут оказаться в числе невыездных, поскольку имеют перед ними просроченную задолженность минимум в 30 тыс. рублей, которая уже превысила 90 дней. Теперь по таким клиентам кредитные организации вправе обратиться в суд для принудительного взыскания долга, но пока еще не обратились. Стоит отметить, что за год показатель снизился на 10%, — отметил главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. Эксперт считает, что обращение в суд для кредитора является последней мерой воздействия на должника, и применяется она в том случае, если остальные методы взыскания оказались неэффективными. — Как показывает практика, злостный неплательщик микрофинансовым организациям — социально активный человек, который имеет работу, доход, образование. Зачастую он уже на этапе оформления займа принимает решение не платить по займу. При этом на момент возникновения просрочки у заемщика есть работа и заработок. Доля таких должников достигает 55% от всех дефолтных заемщиков, — отметил Андрей Бахвалов. Согласно данным ООО «Домашние деньги», в Татарстане из потенциально невыездных на долю должников микрофинансовых организаций (МФО) приходится не более 3-5% всей суммы задолженности. Кроме того, в силу более низкого дохода заемщики МФО реже выезжают за границу, чем банковские клиенты. Как следствие, на них меньше оказывает влияние данная ограничительная мера. — Как показал опрос, заемщики МФО выезжают за границу на отдых лишь в 20% случаев (наиболее популярные направления — Турция, Болгария), в остальных случаях — с целью навестить родных и близких (Таджикистан, Казахстан, Украина, Беларусь, Узбекистан). Банковские клиенты выбирают Грецию, Черногорию, Латвию, Литву, Эстонию, Кипр, Турцию, — привел данные Андрей Бахвалов. В неприятные ситуации с неоплаченными долгами и ограничениями на выезд за границу наши соотечественники попадают часто. Можно сколь угодно долго говорить о порядочности, призывать рассчитывать свои силы при оформлении кредитов. Мы же рекомендуем запомнить одно простое и безотказно работающее правило. Перед поездкой за границу не поленитесь зайти на сайт fssprus.ru и проверить, нет ли вас в реестре должников. Борис Кудряшов