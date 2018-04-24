ФАС может повысить ставки ГК по ОрВД за аэронавигационное обслуживание 

Для российских и зарубежных авиакомпаний ставку за 100 км полета предполагается поднять в среднем на 5%. Как и сейчас она будет зависеть от взлетной массы самолета, отмечает "Ъ".
В ГК по ОрВД и Росавиации изданию получить комментарий не удалось.
В ФАС сообщили «Ъ», что ставки индексируются в соответствии с тарифной заявкой и финансовой моделью ФГУП ГК по ОрВД. Там же отмечают, что увеличения тарифной нагрузки на российские авиакомпании не произойдет.
Президент "UTair — пассажирские авиалинии" Павел Пермяков уверен, что любое повышение окажет негативное влияние на авиарынок, а также вызовет рост цен на билеты. Источник «Ъ» в группе "Аэрофлот" считает, что любое увеличение ставок ведет к росту расходов, что отражается на потребителе.