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ФАС может повысить ставки ГК по ОрВД за аэронавигационное обслуживание
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ФАС может повысить ставки ГК по ОрВД за аэронавигационное обслуживание 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Для российских и зарубежных авиакомпаний ставку за 100 км полета предполагается поднять в среднем на 5%. Как и сейчас она будет зависеть от взлетной массы самолета, отмечает "Ъ".
В ГК по ОрВД и Росавиации изданию получить комментарий не удалось.
В ФАС сообщили «Ъ», что ставки индексируются в соответствии с тарифной заявкой и финансовой моделью ФГУП ГК по ОрВД. Там же отмечают, что увеличения тарифной нагрузки на российские авиакомпании не произойдет.
Президент "UTair — пассажирские авиалинии" Павел Пермяков уверен, что любое повышение окажет негативное влияние на авиарынок, а также вызовет рост цен на билеты. Источник «Ъ» в группе "Аэрофлот" считает, что любое увеличение ставок ведет к росту расходов, что отражается на потребителе.
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