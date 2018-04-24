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Житель Ярославля не смог уехать в Анапу из-за долгов по алиментам
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Житель Ярославля не смог уехать в Анапу из-за долгов по алиментам 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Ярославец не смог уехать в Анапу, чтобы достроить свою гостиницу, из-за долгов по алиментам.
Судебным приставам пришлось прикинуться покупателями его загородного дома. Мужчина решил продать жилье за 14 млн рублей. Этой суммы ему не хватает для строительства гостиницы на юге России. Оказавшись в коттедже, правоохранители арестовали имущество. В акте описи оказалась дорогая бытовая техника и мебель.
Ярославец задолжал по алиментам 200 тысяч рублей. Если он не выплатит эту сумму, то имущество уйдет с молотка. Также мужчина не сможет продать дом.
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