Житель Ярославля не смог уехать в Анапу из-за долгов по алиментам

Ярославец не смог уехать в Анапу , чтобы достроить свою гостиницу, из-за долгов по алиментам.

Судебным приставам пришлось прикинуться покупателями его загородного дома. Мужчина решил продать жилье за 14 млн рублей. Этой суммы ему не хватает для строительства гостиницы на юге России . Оказавшись в коттедже, правоохранители арестовали имущество. В акте описи оказалась дорогая бытовая техника и мебель.

Ярославец задолжал по алиментам 200 тысяч рублей. Если он не выплатит эту сумму, то имущество уйдет с молотка. Также мужчина не сможет продать дом.