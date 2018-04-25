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Приставы притворились покупателями дома и поймали должника
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Приставы притворились покупателями дома и поймали должника 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: ТАСС
В Ярославле судебные приставы арестовали имущество должника, который пытался продать свой загородный дом и переехать в Анапу. Об этом сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Ярославской области.
По информации УФССП, мужчина игнорировал имеющийся у него долг в размере 200 тысяч рублей. Мужчина не работал и не предпринимал попыток трудоустроиться. В то же время он выставил на продажу загородный дом за 14 млн рублей, чтобы переехать в Анапу, где достраивается принадлежащая ему гостиница.
"Чтобы встретиться с должником, приставам пришлось представиться покупателями дома. Оказавшись в коттедже, приставы арестовали имущество. Так, в акте описи и аресте оказалась дорогая бытовая техника и мебель, включая кожаный диван и дорогую стенку", — говорится в сообщении.
В феврале приставы в Апатитах арестовали за долги гробы и венки на 3 млн рублей.
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