Приставы притворились покупателями дома и поймали должника

Ярославле судебные приставы арестовали имущество должника, который пытался продать свой загородный дом и переехать в Анапу . Об этом сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Ярославской области.

По информации УФССП, мужчина игнорировал имеющийся у него долг в размере 200 тысяч рублей. Мужчина не работал и не предпринимал попыток трудоустроиться. В то же время он выставил на продажу загородный дом за 14 млн рублей, чтобы переехать в Анапу, где достраивается принадлежащая ему гостиница.

"Чтобы встретиться с должником, приставам пришлось представиться покупателями дома. Оказавшись в коттедже, приставы арестовали имущество. Так, в акте описи и аресте оказалась дорогая бытовая техника и мебель, включая кожаный диван и дорогую стенку", — говорится в сообщении.

В феврале приставы в Апатитах арестовали за долги гробы и венки на 3 млн рублей.