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Финляндия отказалась раздавать гражданам деньги
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Финляндия отказалась раздавать гражданам деньги 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Reuters
В Финляндии решили отказаться от продолжения эксперимента по введению безусловного базового дохода, в 2019 году выплаты прекратятся, и власти намерены подвести итоги проекта. Об этом сообщает The Guardian.
В государственном агентстве социального страхования Финляндии рассказали, что правительство отказало в расширении программы и подключении к ней работающих граждан. Без их участия нельзя выяснить, как базовый доход влияет на карьеру и образование, поэтому проект теряет свой смысл.
«Рвение правительства куда-то испарилось», — сказал представитель агентства.
Власти начали изучать другие варианты реформы социальной сферы.
В январе 2017 года Финляндия, первая в Евросоюзе, запустила двухлетний эксперимент, призванный испытать систему обязательного базового дохода. Власти страны случайным образом выбрали две тысячи безработных жителей в возрасте от 25 до 28 лет, и начали ежемесячно выдавать им по 560 евро (42,2 тысячи рублей).
Эта сумма заменит им все социальные льготы, и даже если они найдут работу, ее продолжат выплачивать. При этом средний доход граждан Финляндии составляет 2,1 тысячи евро в месяц.
Безусловный базовый доход представляет собой концепцию, гарантирующую регулярную выдачу определенной суммы денег каждому члену сообщества. Она не зависит от уровня дохода или занятости отдельного человека.
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