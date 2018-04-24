Финляндия отказалась раздавать гражданам деньги

Финляндии решили отказаться от продолжения эксперимента по введению безусловного базового дохода, в 2019 году выплаты прекратятся, и власти намерены подвести итоги проекта. Об этом сообщает The Guardian.

В государственном агентстве социального страхования Финляндии рассказали, что правительство отказало в расширении программы и подключении к ней работающих граждан. Без их участия нельзя выяснить, как базовый доход влияет на карьеру и образование, поэтому проект теряет свой смысл.

«Рвение правительства куда-то испарилось», — сказал представитель агентства.

Власти начали изучать другие варианты реформы социальной сферы.

В январе 2017 года Финляндия, первая в Евросоюзе , запустила двухлетний эксперимент, призванный испытать систему обязательного базового дохода. Власти страны случайным образом выбрали две тысячи безработных жителей в возрасте от 25 до 28 лет, и начали ежемесячно выдавать им по 560 евро (42,2 тысячи рублей).

Эта сумма заменит им все социальные льготы, и даже если они найдут работу, ее продолжат выплачивать. При этом средний доход граждан Финляндии составляет 2,1 тысячи евро в месяц.

Безусловный базовый доход представляет собой концепцию, гарантирующую регулярную выдачу определенной суммы денег каждому члену сообщества. Она не зависит от уровня дохода или занятости отдельного человека.