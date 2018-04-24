Россиянам продают придуманное жилье без гарантий

Первый квартал 2018 года оказался отмечен всплеском активности риелторов-мошенников. По статистике «Инком-Недвижимость» , в Москве в полтора раза выросло число граждан, пострадавших от противоправной деятельности агентов-аферистов. И одной только российской столицей масштаб явления не ограничивается: доверчивых россиян «разводят» по всей стране.

Один из излюбленных приемов жилищных мошенников — это торговля несуществующим жильем. Аферисты предлагают купить по дешевке недвижимость, которая в действительности им не принадлежит или даже вообще не существует в физической реальности. Прием старый как мир, но жажда халявы неистребима — покупатели забывают о собственной безопасности, привлеченные большими скидками.

Налетай, торопись

Главное — придумать сколько-нибудь правдоподобное объяснение такой неслыханной щедрости. Самое простое — объяснить дисконт спешкой: деньги нужны срочно, поэтому владелец якобы готов уступить. По такой схеме действовал, например, 34-летний житель Волгоградской области . Мужчина разместил в интернете фотографии якобы принадлежащих ему элитных апартаментов, которые предлагал купить с большой скидкой. Откликающихся на объявление горожан он убеждал внести предоплату — якобы предложением активно интересуются, так что задаток необходим, иначе жилье перехватят другие. После получения денег на карту мужчина менял номер телефона и начинал ждать следующую жертву. К моменту задержания предприимчивый россиянин успел собрать задатки с 17 желающих купить апартаменты со скидкой.

АЛЕКСАНДР КОРЯКОВ / «КОММЕРСАНТЪ»

Перечисление аванса на карту — популярный трюк у жилищных мошенников, причем пользуются им не только под видом продавцов, но и изображая покупателей. Например, в марте 2018 года в Мурманске так обманули пенсионера, который продавал свою квартиру.

С мужчиной связался потенциальный покупатель, который сразу заявил о высоком интересе к сделке и предложил перечислить на карту продавца задаток в размере 50 тысяч рублей. Обрадованный пенсионер продиктовал данные своей карты, после чего с его счета были сняты 700 тысяч рублей. Разумеется, «покупатель» тут же перестал выходить на связь.

Лжечиновники

Россияне легко верят в то, что близкие к изъятию и перераспределению недвижимости чиновники также имеют возможность торговать ей в своих интересах. Этим активно пользуются мошенники, представляясь сотрудниками соответствующих государственных служб. Так, в апреле в Ижевске задержали местную жительницу, которая умудрилась в течение нескольких дней собрать с одной и той же жертвы несколько задатков — якобы для приобретения со скидкой двух автомобилей, квартиры и коттеджа. Мошенница представлялась судебным приставом, и этого было достаточно, чтобы жертва поверила в реальность такой «распродажи».

Жительница Волгограда организовала свою мошенническую деятельность еще масштабнее — она заключила несколько десятков договоров на приобретение жилья из муниципального фонда, представляясь своим жертвам поочередно сотрудницей муниципалитета и другими участниками оформления квартир. Аферистка меняла внешность с помощью грима и париков, а также рассылала гражданам письма о том, как якобы движется очередь на жилье, от имени городской администрации. В действительности никакого доступа к распределению квартир у женщины не было.

Год назад подобная афера была раскрыта и в Москве: задержали женщину, которая представлялась госслужащей, имеющей доступ к постановке в очередь на жилье. Не имея никакой реальной возможности помочь с решением жилищного вопроса, мошенница брала за свои услуги по 1,6-2 миллиона рублей с каждого якобы поставленного в очередь. Общая сумма нанесенного ею ущерба оценивается в 160 миллионов рублей.

Иногда мошенникам даже не нужно обосновывать свою принадлежность к миру недвижимости, чтобы обеспечить доверие потенциальных жертв. Например, в Башкирии в мошенничестве заподозрили известного в регионе поэта-песенника. Предполагается, что он продал несуществующее жилье более чем 30 жителям республики. Всем этим «покупателям» поэт прислал один и тот же презентационный видеоролик, где демонстрировалась якобы принадлежавшая ему недвижимость. Поэт оказался настолько красноречив, что собрал с соотечественников несколько миллионов рублей. Теперь, если его вина будет доказана, поэт может отправиться за решетку на 10 лет.