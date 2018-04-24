Россиянам продают придуманное жилье без гарантий 

Первый квартал 2018 года оказался отмечен всплеском активности риелторов-мошенников. По статистике «Инком-Недвижимость», в Москве в полтора раза выросло число граждан, пострадавших от противоправной деятельности агентов-аферистов. И одной только российской столицей масштаб явления не ограничивается: доверчивых россиян «разводят» по всей стране.
Один из излюбленных приемов жилищных мошенников — это торговля несуществующим жильем. Аферисты предлагают купить по дешевке недвижимость, которая в действительности им не принадлежит или даже вообще не существует в физической реальности. Прием старый как мир, но жажда халявы неистребима — покупатели забывают о собственной безопасности, привлеченные большими скидками.
Налетай, торопись
Главное — придумать сколько-нибудь правдоподобное объяснение такой неслыханной щедрости. Самое простое — объяснить дисконт спешкой: деньги нужны срочно, поэтому владелец якобы готов уступить. По такой схеме действовал, например, 34-летний житель Волгоградской области. Мужчина разместил в интернете фотографии якобы принадлежащих ему элитных апартаментов, которые предлагал купить с большой скидкой. Откликающихся на объявление горожан он убеждал внести предоплату — якобы предложением активно интересуются, так что задаток необходим, иначе жилье перехватят другие. После получения денег на карту мужчина менял номер телефона и начинал ждать следующую жертву. К моменту задержания предприимчивый россиянин успел собрать задатки с 17 желающих купить апартаменты со скидкой.
АЛЕКСАНДР КОРЯКОВ / «КОММЕРСАНТЪ»
Перечисление аванса на карту — популярный трюк у жилищных мошенников, причем пользуются им не только под видом продавцов, но и изображая покупателей. Например, в марте 2018 года в Мурманске так обманули пенсионера, который продавал свою квартиру.
С мужчиной связался потенциальный покупатель, который сразу заявил о высоком интересе к сделке и предложил перечислить на карту продавца задаток в размере 50 тысяч рублей. Обрадованный пенсионер продиктовал данные своей карты, после чего с его счета были сняты 700 тысяч рублей. Разумеется, «покупатель» тут же перестал выходить на связь.
Лжечиновники
Россияне легко верят в то, что близкие к изъятию и перераспределению недвижимости чиновники также имеют возможность торговать ей в своих интересах. Этим активно пользуются мошенники, представляясь сотрудниками соответствующих государственных служб. Так, в апреле в Ижевске задержали местную жительницу, которая умудрилась в течение нескольких дней собрать с одной и той же жертвы несколько задатков — якобы для приобретения со скидкой двух автомобилей, квартиры и коттеджа. Мошенница представлялась судебным приставом, и этого было достаточно, чтобы жертва поверила в реальность такой «распродажи».
Жительница Волгограда организовала свою мошенническую деятельность еще масштабнее — она заключила несколько десятков договоров на приобретение жилья из муниципального фонда, представляясь своим жертвам поочередно сотрудницей муниципалитета и другими участниками оформления квартир. Аферистка меняла внешность с помощью грима и париков, а также рассылала гражданам письма о том, как якобы движется очередь на жилье, от имени городской администрации. В действительности никакого доступа к распределению квартир у женщины не было.
Год назад подобная афера была раскрыта и в Москве: задержали женщину, которая представлялась госслужащей, имеющей доступ к постановке в очередь на жилье. Не имея никакой реальной возможности помочь с решением жилищного вопроса, мошенница брала за свои услуги по 1,6-2 миллиона рублей с каждого якобы поставленного в очередь. Общая сумма нанесенного ею ущерба оценивается в 160 миллионов рублей.
Иногда мошенникам даже не нужно обосновывать свою принадлежность к миру недвижимости, чтобы обеспечить доверие потенциальных жертв. Например, в Башкирии в мошенничестве заподозрили известного в регионе поэта-песенника. Предполагается, что он продал несуществующее жилье более чем 30 жителям республики. Всем этим «покупателям» поэт прислал один и тот же презентационный видеоролик, где демонстрировалась якобы принадлежавшая ему недвижимость. Поэт оказался настолько красноречив, что собрал с соотечественников несколько миллионов рублей. Теперь, если его вина будет доказана, поэт может отправиться за решетку на 10 лет.
Перспектива длительной отсидки отнюдь не отпугивает жилищных аферистов — иногда мошенники не останавливаются, даже оказавшись под судом. Так, в Крыму недавно увеличили срок риелтору, который обманул как минимум шестерых жителей Севастополя, предлагая им улучшить жилищные условия. Мужчина продавал недвижимость своих жертв, но вместо того, чтобы помочь на эти деньги купить лучшее жилье, аферист присваивал деньги и переставал отвечать на звонки. Самое любопытное в том, что, уже находясь под следствием, риелтор не смог устоять перед соблазном и обманул по той же схеме еще одну женщину. Уже с учетом нового эпизода послужной список афериста потянул на девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.