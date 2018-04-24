В Уфе вырастут зарплаты у муниципальных служащих

В башкирской столице повысят уровень средних зарплат муниципальных служащих. Со слов сити-менеджера Уфы Ирека Ялалова , последние восемь лет индексации не было.

— Сейчас ведущие специалисты, работающие в администрации, получают 12–13 тысяч рублей. Главные специалисты — 15–16. Люди отсеиваются, когда узнают, какую зарплату им будут платить. Привожу реальные цифры, чтобы развеять мифы о больших доходах сотрудников администрации, — сказал Ирек Ялалов во время утреннего совещания в администрации 24 апреля.

После повышения средняя зарплата ведущих специалистов повысится до 17 тысяч, главных специалистов — до 19 тысяч рублей.

— Может быть, и небольшая прибавка, но с учётом успешной работы, естественно, возможно премирование. Зарплата будет в районе 24 тысяч рублей. Надеюсь, с ростом зарплаты мы создадим лучшие условия для молодых талантливых ребят, — сказал Ирек Ялалов.