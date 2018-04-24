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Супруги отсудили у застройщика 242 тыс. рублей за холодную квартиру
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Супруги отсудили у застройщика 242 тыс. рублей за холодную квартиру 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Супружеская пара отсудила у строительной компании «Сибиряк» крупную сумму за недостатки в новой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.
Красноярцы приобрели четырехкомнатную квартиру площадью 81,3 на улице Караульная в 2016 году. Однако после заселения стали обнаруживаться строительные дефекты. Так, полы зимой были холодными, окна продувались, двери также были установлены с нарушениями. Претензию покупателей застройщик проигнорировал, тогда они обратились в суд с иском о защите прав потребителей.
Судебно-техническая экспертиза показала сумму, которая необходима для покрытия расходов на устранение недоделок. Общая стоимость ремонта оценена в 176,8 тыс. рублей. Суд обязал застройщика возместить стоимость ремонта, а также выплатить неустойку и штраф. Всего 242,8 тысяч рублей, по 121,4 тысяч. рублей каждому из супругов.
Компании также пришлось оплатить проведение экспертизы и судебные расходы.
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