Невечный долг: как добиться расторжения кредитной сделки с банком

Обозреватель Sobesednik.ru — о законных способах избавиться от банковского кредита, вдруг ставшего непосильной ношей.

«У меня кредит в банке. Взяла кредит 8 тысяч, потом лимит увеличился до 17 тысяч, потом — до 38 тысяч. Вначале брала под 12,9%, потом мне процент сильно увеличили… Затем для обслуживания этого кредита пришлось взять другой, в другом банке, и теперь вся пенсия (8800 руб.) уходит на выплаты… Что делать?»

Сейчас некоторые банки устроены так, что очень легко получить кредит. Порой для этого хватает всего лишь заявки через сайт: после одобрения кредита курьер с карточкой приезжает прямо к вам.

У некоторых банков почти нет офисов — все решается посредством телефона или почты, онлайн. У таких банков иногда нет или почти нет банкоматов, а все операции (кроме оплаты услуг и товаров в магазинах) осуществляются с тем или иным процентом.

Таким образом, чтобы закрыть карту, нужно позвонить в call-центр или оставить заявку на сайте. Специалисты проверят наличие задолженности, и после ее погашения карту заблокируют и закроют. Но этот путь потребует выплаты оставшейся суммы кредита.

То, что вы посчитали «анкетой», видимо, было вашим согласием на условия банка — и согласием на изменение банком условий в последующем.

Второй путь — договориться с банком об изменении условий в связи со сложным положением. Рестуктуризировать кредит можно, предоставив документальное подтверждение. Но решение об одобрении этой процедуры принимает банк.

Наконец, следующий путь — обращение в суд с требованием о расторжении договора или об изменении ставки кредита. Вам должна быть предоставлена полная и достоверная информация обо всех условиях договора. Суд сейчас нередко становится на сторону заемщика и снижает размер взыскиваемых процентов, а то и вовсе расторгает договор. Наиболее частые основания — в связи с предоставлением заемщику заведомо ложной информации о размере процентов и в связи с недобросовестностью организации при истребовании долга с заемщика.

Также расторгнуть договор можно и в связи с тем, что сделка будет в суде признана кабальной по статье 179 Гражданского кодекса. Такой признается сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась. Для доказательства этого вам нужно истребовать документы из банка и обратиться к юристу.

Если дело дойдет до взыскания долга при помощи судебных приставов, то вы должны знать, что приставы могут удерживать не более 50% от общей суммы пенсии, включая все надбавки. Согласно ст. 99 ФЗ «Об исполнительном производстве», при исполнении исполнительного документа с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов.

Если в дело вмешаются коллекторы, то действующий с начала 2017 года закон ввел резкие ограничения на их деятельность: личные встречи допустимы, но не чаще раза в неделю. А звонить должникам разрешается не чаще двух раз за семь дней. Любое общение с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 20:00 до 9:00 в выходные дни запрещено. Коллекторам также запрещены любые средства воздействия — от физического до психологического, равно как и введение в заблуждение.