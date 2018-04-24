«Муж ушёл — кредиты остались»: челябинку с ребёнком выселяют из-за многомиллионного долга банкам

Елена Ледовских во время декрета попала в кабалу сразу к пяти банкам. После смерти второй новорожденной дочери и развода с мужем она три года добросовестно выплачивала кредиты. Но в прошлом году лишилась дохода. Суммарный долг челябинки уже превысил пять миллионов рублей. Один из банков потребовал её банкротства и продажи имущества. Теперь на улице может оказаться не только Елена с несовершеннолетней дочкой, но и её престарелая мать, чью квартиру она заложила, чтобы расплатиться по кредитам. Отчаявшись отстоять хотя бы одно жильё, женщина обратилась за помощью в редакцию 74.ru.

До декрета у Елены Ледовских была своя фирма и стабильный заработок. Она купила в кредит квартиру, две машины (для себя и мужа) и оформила потребительский заём. Также у неё было две кредитки, с которых она периодически снимала средства. После родов заботу о компании она поручила мужу, а сама занялась воспитанием дочери.

— Когда ей было полтора года, я во второй раз забеременела, — рассказала 74.ru Елена Ледовских. — Муж был против. Сказал, что не будет один работать. Но от аборта я отказалась. Начались проблемы с мужем. Он ездил за границу, завёл любовницу. У нас были ссоры, скандалы. В итоге у меня случились преждевременные роды. Девочка родилась недоношенной и через 40 дней умерла. На этой почве муж ушёл, и мы остались со всеми долгами и кредитами.

Супруг Елены забрал один из автомобилей. С её слов, он уверял, что стабильно оплачивает кредит за него. Но на деле оказалось, что в банк платежи не поступали, и уже набежали внушительные проценты.

Огромные долги Елена пыталась своевременно оплачивать по своим финансовым возможностям. Но в корне возникшую проблему это не решало.

— Одна из подруг посоветовала мне обратиться в потребительское общество в бизнес-центре «Спиридонов», — вспоминает женщина. — Мы вместе сходили к ним на консультацию. Там мне сказали, что нужно внести пай, и они досрочно закроют все кредиты. Я ответила, что у меня нет таких денег. Тогда меня и уговорили заложить квартиру в 36 квадратов, на которую у меня была дарственная от престарелой мамы. Я в то время принимала антидепрессанты и плохо осознавала ситуацию, возможно, из-за финансовой безграмотности. Сделку быстренько оформили через «Примсоцбанк» . Практически всю полученную мной сумму это потребительское общество забрало якобы в счёт погашения кредитов. На руках у меня осталось лишь двести тысяч. Этого хватило поставить памятник умершей дочке и на несколько платежей. Через три месяца эта организация развалилась, и я осталась ни с чем. Какая-то мошенническая схема. Подавала заявление в прокуратуру , но не добилась ничего.

Оказалось, что плюсом к имеющимся кредитам Елена получила ещё одну ипотеку — под 18,5% годовых. По условиям договора с «Примсоцбанком» ей предоставлялся миллион 923 тысячи рублей. Погасить долг она должна была за 10 лет. Заложенную в обеспечение кредита квартиру тогда оценили в 2,4 миллиона рублей.

— Три года после этого я самостоятельно оплачивала все кредиты. За вторую ипотеку, залогом по которой стала квартира мамы, выплатила уже 60 тысяч. А в 2017 году потеряла доход и не могла оплатить счета, — продолжает Елена Ледовских. — Того, что я отдавала, было недостаточно. И «Примсоцбанк» подал в суд, чтобы признать меня банкротом. Вслед за ним в эту процедуру вступили все остальные кредиторы. Сейчас я в состоянии платить по кредитам, чтобы не потерять квартиру, гасить автокредит. Но мне этого попросту не дают — «Примсоцбанк» не идёт мне навстречу. Говорят, что заберут всё залоговое имущество на реализацию. Это обе квартиры и две машины. На всё наложили арест и продают через конкурсного управляющего. При этом оценивают всё по минимуму. Наша квартира сейчас стоит три миллиона рублей, а они её оценили в 1,8 миллиона. Я прошу заключить мировое соглашение. Ведь я все проценты уже выплатила банку за квартиру, мне осталось заплатить за неё миллион.

«Русфинанс Банк», Сбербанк и банк «Уралсиб». В ноябре прошлого года арбитражный суд Челябинской области по иску «Примсоцбанка» о признании Елены Ледовских банкротом ввёл в отношении неё процедуру реструктуризации долгов. Следом за этим требования о включении в реестр кредиторов заявили ещё четыре банка — «Промсвязьбанк»

Всего с женщины требуют более пяти миллионов рублей. Из них чуть более 1,9 миллиона и 1,3 миллиона — долги по двум ипотекам, 635 тысяч и 321 тысяча — взыскания за кредитные Infiniti FX и Volkswagen Golf. Ещё 860 тысяч — остатки по потребительскому кредиту. Остальные 200 тысяч — долги по двум кредитным картам.

Представитель финансового управляющего в процессе настаивал на продаже всего имущества Елены. После этого её автоматически признают банкротом. А две квартиры, в которых вместе с ней сейчас живут 27-летний сын, семилетняя дочь и 80-летняя мать, пустят с молотка. Эксперт Общероссийского народного фронта и организатор проекта «Банкротство в подарок» Вячеслав Курилин считает такие меры преждевременными.

— Её ситуация осложняется неграмотным финансовым поведением, в том числе она попала в мошенническую схему, — прокомментировал он 74.ru. — Елена заложила квартиру и получила очень дорогой кредит, чтобы отдать деньги каким-то людям за погашение всех её кредитов. Банк, который давал этот кредит, в суде сейчас торопится перейти от достаточно лояльной стадии реструктуризации долга, предполагающей расчёт должника, в стадию реализации имущества. Если всё пойдёт по такому сценарию, то Елена останется ни с чем. У неё есть две машины, квартира около 60 квадратных метров, плюс у неё есть доход. Можно утвердить в суде план реструктуризации долга, при котором у неё продадут машины и одну из квартир. Но по крайней мере семья сохранит вторую квартиру.

Сейчас у Елены Ледовских есть шанс спасти хотя бы одну из квартир и избежать признания банкротом, а значит, и ограничений на получение займов в ближайшие пять лет. После обращения на 74.ru ей предложили одной из первых подать заявку на участие в социальном проекте «Банкротство в подарок». Он проводится при поддержке уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и должен публично показать все плюсы и минусы процедуры банкротства физлиц.

— Елена Ледовских станет одним из участников этого проекта. Это показательная история того, как даже из сложных случаев можно найти выходы, — подтвердил организатор «Банкротства в подарок» Вячеслав Курилин. — Уже есть понимание, что делать в её ситуации. Мы отменяем решение собрания кредиторов, на котором говорилось о переходе к стадии реализации имущества. Пообщались с финансовым управляющим. Он не против решить вопрос про щадящему режиму. Судья в деле о банкротстве физлица может утвердить план реструктуризации, даже если кредиторы будут против этого. Также в рамках этого дела можно вдвое уменьшить кредиты без обеспечения. Если Елена подтвердит, что сможет вернуть все залоговые обязательства, 50 процентов незалоговых кредитов, то такой план реструктуризации с большой долей вероятности утвердят. Главное, чтобы уровень дохода её семьи не снизился.

Опыт банкротства челябинцев распространят на федеральный уровень

Заявки на участие в проекте «Банкротство в подарок» будут принимать всё лето на сайте омбудсмена. Всем желающим необходимо в свободной форме рассказать, как они попали в сложную финансовую ситуацию. Двух победителей определят в начале сентября. Опираясь на их судебные процессы, организаторы разработают подробный ликбез, как законно освободиться от долговой кабалы. Процедура банкротства, стоимость которой в среднем составляет 100 тысяч рублей, будет для них бесплатна. Всем остальным обещают юридическую помощь.