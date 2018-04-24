Сколько стоит самая дешевая квартира Новой Москвы

Самая недорогая квартира на первичном рынке жилья Троицкого и Новомосковского округов стоит два миллиона рублей, пишет Lenta.ru . По такой цене предлагается студия площадью 22 квадратных метра в одном из жилых комплексов, возводимых неподалеку от железнодорожной станции «Крекшино».

Также за два миллиона можно приобрести 27-метровую студию в новостройке на улице Мостотреста в Щербинке. На третьем месте рейтинга новомосковских проектов с дешевыми квартирами — комплекс вблизи поселка Коммунарка, где 20-метровые студии продаются за 2,3 миллиона рублей.

В среднем квадратный метр нового жилья на присоединенных территориях сейчас стоит 104,2 тысячи рублей.