У россиян стало больше «свободных» денег

В марте 2018 года количество "свободных" денег у россиян достигло 20,2 тысячи рублей. Этот показатель на 7,4% выше, по сравнению с февралем, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования холдинга "Ромир".

В среднем объем средств, которые можно считать «свободными», остается на рекордно высоком уровне. По итогам первого квартала 2018 года он составил 19,5 тысячи рублей.

«Показатели индекса свободных денег текущего года по-прежнему с лихвой превосходят значения аналогичных периодов предыдущих лет», — уточняют эксперты.

В марте 2017 года объем «свободных» денег у россиян равнялся 15,5 тысячи рублей, в 2016-м — 13,4 тысячи.

Индекс свободных денег «Ромира» является разницей между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Первый показатель определяется на основе расчетов холдинга и Росстата , второй — посредством скан-панели домохозяйств «Ромира». Панель базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Росстат признал женатых мужчин самыми трудолюбивыми. В среднем представители сильного пола работают больше, чем женщины, на три часа в неделю. Среди последних особым рвением в работе отличаются разведенные.