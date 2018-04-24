Новый карточный домик

Как стало известно Банки.ру , в ближайшие пару лет сразу несколько крупных банков запустят модный сейчас продукт — карты рассрочки. Большие планы на собственное предложение карточной рассрочки и у «Домашних денег». Чем же так привлекательны карты рассрочки для банков и клиентов?

Кто с картой к нам придет…

В Русфинанс Банке рассказали, что рассматривают возможность замены наиболее популярных классических видов рассрочки «0—0—12» и «0—0—24» на рассрочку на основе карт.

О том, что МТС Банк заинтересован в таком виде продукта, недавно в интервью Банки.ру рассказал председатель правления МТС Банка Илья Филатов . По его словам, кредитная организация планирует заметно продвинуться на рынке кредитных карт, заняв на нем одну из лидирующих позиций.

«Мы сейчас прорабатываем различные идеи, за счет чего именно будем расти в этом сегменте бизнеса. Вариантов много: новая кредитная карта, предложение карты рассрочки, некий общий продукт с МТС . Но то, что сегодня у нас есть колоссальный потенциал для развития на рынке кредитных карт, это точно», — говорил Филатов.

По его мнению, в ряде стран карты рассрочки кардинально «переиграли» рынок кредитных карт. В России же рынок карт рассрочки только формируется, но у него есть большой потенциал. «И мы хотим активно участвовать в формировании этого рынка, — заявил Филатов Банки.ру. — До конца года точно запустим предложение карты рассрочки».

Продуктовый виджет

В пресс-службе банка «Русский Стандарт» обозначили, что кредитная организация сейчас тестирует рассрочку «на ограниченном сегменте клиентов».

«В ближайшее время раскроем детали нашего нового, нестандартного подхода и представим сам продукт», — обещают в банке.

Выяснить суть предложения «Русского Стандарта» Банки.ру не удалось. Известно только, что новый продукт не будет похож ни на одно из имеющихся предложений карт рассрочки на рынке. Более того, «Русский Стандарт» предложит новый форм-фактор данного продукта. Ориентировочно о нем будет объявлено в середине мая текущего года.

«ОТП Банк действительно рассматривает возможность запуска пилотного проекта по карте рассрочки как канала привлечения новых клиентов, — отметили в пресс-службе ОТП Банка. — «Пилот» не будет сильно отличаться от уже существующих на рынке предложений, но мы будем тестировать разные модели. По плану запуск проекта пройдет во всех городах-миллионниках».

Как уточняет источник Банки.ру, знакомый с ситуацией, карту рассрочки ОТП Банк разрабатывает уже больше года, но пока конкретного продуктового решения «на суд» потребителей не представил. «Возможно, банку потребуется еще не один год, чтобы довести новую карту до ума: для достижения максимального отличия от конкурентов, привлекательного наполнения и отлично отточенного маркетингового продвижения нужно много времени», — замечает собеседник Банки.ру.

Рассрочка интересует и крупнейшую микрофинансовую организацию в России. Как рассказал главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов , в ближайшие два года компания планирует запустить проект по предоставлению карт рассрочки с одним из крупнейших продуктовых ретейлеров. С учетом нового и имеющихся «рассрочных» проектов ожидается, что в 2018 году порядка 50% прибыли компании будет приходиться на комиссионные продукты.

В Сбербанке не подтвердили, но и не опровергли возможный будущий запуск собственной карты рассрочки.

«Мы не анонсируем продукты до их выхода на рынок, — заявили в пресс-службе «Сбера». — Кроме того, мы всегда анализируем рынок и работаем над нашей продуктовой линейкой, чтобы предлагать клиентам удобные и интересные для них инструменты».

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Конкуренция обостряется

Первой картой рассрочки, появившейся на рынке, стала «Совесть» от Киви Банка . Ее запуск был анонсирован осенью 2016 года. Следом подтянулась «Халва» Совкомбанка . Сейчас на рынке карт рассрочки также «орудуют» Альфа-Банк и Хоум Кредит Банк. С особенностями и условиями всех этих продуктов вы можете ознакомиться здесь.

Заметным участником на рынке карточной рассрочки стала и МФК «Домашние деньги». Во второй половине 2017 года в рамках реализации бизнес-стратегии компания приступила к новому этапу развития и начала монетизировать свою сеть, запустив совместные проекты с партнерами. Основными из них стали телемедицина, юридическая помощь, реализация карт рассрочки от банков (в том числе проект «Совесть») и обувного ретейлера Kari.

«По продукту с Kari сумма займа составляет от 2 000 до 5 000 рублей первичным клиентам и до 8 000 рублей в случае повторного обращения, — комментирует Андрей Бахвалов. — После одобрения заемщик должен совершить покупку в любом магазине Kari в течение 14 дней. Если он не воспользовался деньгами, то через две недели сумма автоматически «сгорает». Стоит отметить, что рассрочка бесплатна, если платежи вносились вовремя и в полном объеме».

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Перспективы рынка

По мнению финансового советника Ксении Ворониной, популярность карт рассрочки обусловлена тем, что они предоставляют возможность делать покупки на заемные средства, не платя при этом проценты.

«При этом в отличие от кредитных карт, у которых тоже часто есть беспроцентный льготный период, карты рассрочки не содержат в названии страшного слова «кредит», которое у многих вызывает ощущение опасности и нежелание связываться с продуктом, — указывает Воронина . — То есть карты рассрочки выглядят и «звучат» более безопасно, хотя в этом как раз и кроется их опасность».

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Воронина напоминает, что, по статистике, около 80% пользователей кредитных карт, заводивших их с искренним намерением пользоваться только льготным периодом, через некоторое время вычерпывают кредитный лимит карты (полностью или частично), выходят за «грейс» и в итоге попадают на высокие проценты. По мнению финансового советника, такие же опасности могут преследовать и держателя карты рассрочки.

«Если в случае с потребительским кредитом человек сознательно идет на уплату процентов, просчитывает нагрузку для бюджета и проценты в итоге платит меньшие, то в случае с картами (что кредитными, что рассрочки) доступность кредитного лимита — это слишком большой соблазн самообмана («взять на чуть-чуть и быстро погасить»), который в совокупности с массовой неразвитостью финансовой дисциплины (а она требуется, чтобы самостоятельно спланировать досрочное закрытие долга, а не платить только минимальные платежи длительное время) приводит к незапланированным, но в итоге большим затратам на выплату штрафов за просрочку и процентов по очень высоким ставкам», — предупреждает Ксения Воронина.

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Как бы то ни было, практически все эксперты, опрошенные Банки.ру, считают, что карты рассрочки в России ждет большое будущее. Так, по оценке директора департамента потребительского кредитования в точках продаж Русфинанс Банка Александра Воронина , карты рассрочки российских банков могут занять 10—15% рынка классического POS-кредитования.

«При этом мы уверены, что классическое POS-кредитование сохранится, и у покупателя всегда будет выбор, каким инструментом воспользоваться, — уточняет Воронин. — Если клиент планирует регулярно покупать товары в рассрочку, то более удобным вариантом может стать карта рассрочки, а если это разовая покупка, то классический POS-кредит».

Карта рассрочки набирает определенную популярность, но на текущей момент серьезной конкуренции традиционным видам кредитования не составляет, уверен директор по розничному бизнесу банка «Восточный» Алексей Крейтор.

«Например, POS-кредиты (и традиционная банковская рассрочка как часть POS-кредитования) дают для клиента больше возможностей из-за более длинных сроков и больших сумм кредита, — поясняет он свою позицию. — Также охват торговых точек — партнеров, где можно оформить традиционную банковскую рассрочку, значительно шире, чем число магазинов, которые принимают карту рассрочки. Тем не менее в ближайшие несколько лет популярность карт рассрочки будет расти».

Роман Зильбер. Рынок карт рассрочки будет расти, но умеренно, из-за небольших сумм трансакций, полагает руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка

«Карты рассрочки могут заменить POS-кредитование. Заменить же, например, кредитные карты с льготным периодом они не смогут, потому что суммы покупок и лимитов по таким картам в два-три раза ниже средних оборотов по кредиткам, — считает Зильбер. — Кроме того, клиенты все больше ценят вознаграждение за каждую операцию и универсальность продукта, а карты рассрочки ограничены кругом участников в партнерской программе».

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«Интерес к картам рассрочки и то, что в эту сторону пошли даже те банки, которые на этапе нашего запуска говорили, что это неперспективный продукт, явно говорит о востребованности такого платежного инструмента. Потому что он полезен для людей», — уверен лидер проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

Причем для многих клиентов, уточняет он, «Совесть» — продукт «антибанковский».

«Карта рассрочки — это вообще не очень банковский продукт, его бизнес-модель (заработок не на процентах, а на комиссии от партнеров) противоположна тому, что делают банки. Этот продукт сейчас «в анамнезе» банковский только потому, что в нашей стране нельзя выдавать населению карты с лимитом, не имея банковской лицензии, — говорит Ряженов-Симс. — Но по сути он совсем не банковский продукт, а инструмент для целевых покупок с важными преимуществами: быстрой выдачей, онлайн-обслуживанием, отсутствием кипы бумаг, понятной системой платежей, прозрачными условиями. Поэтому не думаю, что все банки на это пойдут. Даже те, кто сейчас идет к идее создания карт рассрочки, часто подразумевают под этим либо «обертку» для кредитной карты, либо нишевый продукт для своей аффилированной розницы».

Взгляд эксперта

Екатерина Марцукова , ведущий эксперт по банковским продуктам Banki.ru:

— Карты рассрочки появились более года назад. По прошествии времени можно говорить о том, что этот продукт не просто маркетинговый ход для привлечения клиентов, а действительно работающий инструмент.

Карты рассрочки в первую очередь предназначены для оплаты в кредит товаров и услуг у партнеров банка. Срок рассрочки зависит от договоренностей между банком и магазином. Ежемесячный платеж рассчитывается путем деления суммы покупки на количество месяцев рассрочки. При этом банки направляют клиенту СМС-сообщение с информацией (дата и сумма) о предстоящем платеже. Контролировать платежи можно и в личном кабинете.

Если заемщик вовремя производит оплату платежей, то, действительно, никакой переплаты по кредиту не будет. Другой вопрос, что некоторые банки устанавливают крупные штрафы за несвоевременное внесение платежа — от 290 до 590 рублей.

По карте Хоум Кредит Банка, например, если не внести платеж, действие рассрочки вообще прекращается, а карта рассрочки превращается в обычную кредитку со ставкой 29,8% годовых и установлением минимального платежа. Зато по этой карте можно получить полноценную рассрочку на три месяца за покупки в магазинах, не являющихся партнерами банка.

Карта рассрочки есть и у Альфа-Банка, однако механизм предоставления рассрочки на покупки вне партнерской сети у него больше похож на льготный период кредитования. Рассрочка предоставляется на 30—60 дней. В этом же банке можно получить кредитку с грейсом до 100 дней, единственное преимущество карты рассрочки — бесплатное обслуживание. СМС-информирование по обеим картам стоит 59 рублей в месяц.

Совкомбанк пошел дальше других, его карта предусматривает возможность хранения и использования (покупка, снятие) собственных средств, начисление процентов на остаток по счету, получение кешбэка за покупки за свои деньги. Также банк предлагает услугу продления срока рассрочки — за 2 тысячи рублей подключается тариф «Плюс 6 месяцев рассрочки» к стандартному сроку рассрочки.

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Появление платных услуг к картам рассрочки вполне закономерно. Понятно, что основную прибыль банки получают от магазинов-партнеров, однако ничто не мешает им предлагать отдельные услуги за дополнительную плату. Возможно, в скором времени банки удивят нас еще какими-либо платными услугами в этой сфере.

Из негативного опыта использования карт рассрочки многие наши пользователи жалуются на низкий одобряемый кредитный лимит — 10—20 тысяч рублей. С небольшим лимитом, несмотря на все положительные моменты карт рассрочки, они оказываются практически бесполезными. Ведь немногие будут покупать, например, продукты в рассрочку, хотя такая возможность и предусмотрена.